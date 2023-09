L’omaggio della Regione Lombardia al Cav: inaugura il “Belvedere Berlusconi” nel giorno del suo compleanno

Sarà inaugurato venerdì 29 settembre il “Belvedere Berlusconi” di Palazzo Lombardia, lo spazio al 39esimo piano della sede della Regione che è stato intitolato al Cav a giugno, a pochi giorni dalla sua scomparsa. La cerimonia si connota come un doppio omaggio, poiché avverrà nel giorno in cui l’ex premier avrebbe compiuto 87 anni.

L’omaggio della Regione Lombardia al Cav

A volere l’intitolazione del Belvedere a Berlusconi è stata l’intera giunta, che subito ha sposato la proposta avanzata dal governatore Attilio Fontana. Si è trattato dunque di una scelta unanime “per ricordare, con un segno indelebile, l’uomo, il rappresentante istituzionale e l’imprenditore. Colui che ha sempre avuto nella Lombardia il suo punto di riferimento principale”, spiegò Fontana nei giorni della decisione, condivisa con la famiglia.

Pure sul Belvedere Berlusconi polemiche miserabili

Arrivata alla vigilia della commemorazione del Cav nell’aula regionale, l’intitolazione è stata usata da alcune forze di opposizione per abbandonare l’aula, inanellando l’ennesimo comportamento miserabile di fronte alla morte del Cav. Il M5s, in particolare, utilizzò la circostanza per non partecipare al ricordo istituzionale di Silvio Berlusconi, sostenendo che Fontana e la giunta, con l’intitolazione del Belvedere avevano “abusato del loro potere”. Parole e gesti senza alcun impatto reale e che sono serviti solo a qualificare i pentastellati anche in quell’occasione.