Lollobrigida: “Il Nutriscore demonizza i nostri prodotti: un consumo moderato di Parmigiano fa bene”

“Io credo che il Nutriscore sia l’esempio più sbagliato di un metodo di condizionamento e non di informazione. Perché indica cose che non stanno né in cielo né in terra: per esempio che il Parmigiano e l’olio di oliva sono prodotti che fanno meno bene di altri che invece sono ipertrasformati. Qualsiasi eccesso è negativo. Mentre un consumo moderato di alcuni prodotti, che attraverso quel tipo di etichettatura vengono demonizzati, fa bene”. E’ quanto ha affermato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Lo ha riaffermato con vigore a margine della presentazione della collaborazione tra Afidop e Fipe al ministero dell’Agricoltura. Una collaborazione per rendere sempre più riconoscibili i formaggi Dop e Igp nei ristoranti italiani.

Parmigiano, Lollobrigida: “Proteggeremo le nostre denominazioni con Afidop e Fipe”

Il Nutriscore potrebbe danneggiare i nostri prodotti., Da tempo sono sono attacco i nostri firmaggi e l’olio d’oliva, che un’etichettatura vorrebbe segnalare come nocivi. “Stiamo facendo un lavoro con le associazioni di rappresentanza- ha ribadito il ministro che su queta battaglia non retrocede di un millimetro-; per proteggere le nostre denominazioni che ne hanno bisogno. Dovunque andiamo, constatiamo un’espansione del nostro mercato. Ma purtroppo constatiamo un’aggressione da parte di coloro che fanno il cosiddetto Italian sounding. Equesto comporta un danno – ha spiegato Lollobrigida -. Noi dobbiamo difendere, e lo facciamo, la possibilità del prodotto italiano di essere riconosciuto come tale in tutte le trattative bilaterali e multilaterali”. Lollobrigida ribadisce il suo impegno proprio il 25 settembre. Sui social il ministro scrive: “Un anno fa, dalle urne, è emersa una maggioranza forte e determinata che lavora perseguendo un solo obiettivo: fare gli interessi della Nazione“.

Lollobrigida: “il Nutriscore fa condizionamento, non informazione”

Nel fine settimane il ministro si era espresso in difesa del vino trentino e italiano dalle aggressioni “da parte di chi tenta di criminalizzarne il consumo. Per questo motivo abbiamo candidato la cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco”. Lo ha fatto nell’ambito del Festival del Trentodoc, alla presenza dell’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli. Secondo Lollobrigida “le etichette allarmistiche sotto il profilo sanitario, che stiamo contrastando, sono tese a chiudere un mercato in crescita piuttosto che a salvaguardare la salute dei consumatori. Lo confermano fior di medici. Per rendere più chiaro il concetto, eleviamo la promozione, abbinando il consumo di vino al benessere fisico con gli eventi sportivi”.