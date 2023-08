Bassetti “sotterra” la Schlein sulla cucina italiana e i poveri: “Il ministro ha detto una cosa corretta”

L’infettivologo Matteo Bassetti dà ragione al ministro Lollobrigida: “Critiche esagerate, se le stesse cose l’avesse dette un ministro del precedente esecutivo sarebbero state prese come oro colato”. Il direttore del reparto Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova entra nel polverone. La polemica che la sinistra ha montato contro il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare sulla cucina italiana ha dell’incredibile. La nostra tradizione alimentare ha doti e peculierità tali, da essere “interclassista”: ossia permettere anche a chi è più povero di alimentarsi con qualità. Apriti cielo: il Pd ne ha fatto un filone su cui sta cannoneggiando (in assenza di argomenti): “Ignora i poveri”, strillano dalla Schlein in giù. FdI ha rispedito al mittente le accuse risibili e nella polemica dice parole di saggezza anche Matteo Bassetti.

Bassetti: “Vi spiego perché Lollobrigida ha ragione”

“Il ministro Lollobrigida ha detto una cosa corretta e condivisibile. C’è stata una critica esagerata e non è una bella cosa. Immagino lui volesse fare un paragone tra noi e gli Usa: io sono stato lì ed è vero che classi socio economiche più svantaggiate hanno accesso ad alimenti ad altissimo contenuto calorico perché sono in genere quelli che costano meno. Sto parlando delle bibite gassate, zuccherate, gli hamburger, le patatine; le merendine. In genere negli Stati Uniti se tu hai 10 dollari è più facile che ti compri 3 kg di pollo e patatine fritti che non una buona insalata”.

Bassetti: “Esagerazioni contro Lollobrigida e altri esponti del governo”

Così all’Adnkronos Salute afferma Matteo Bassetti. Che stigmatizza la mancanza di senso della misura, l’ “accecamento” di molti esponente delle opposizioni: “C’è da parte di alcuni un senso critico esagerato nei confronti del ministro Lollobrigida e di altri componenti del Governo. Se le stesse cose l’avesse dette un ministro del precedente esecutivo sarebbero state prese come oro colato”. E conclude:

“Lollobrigida ha fatto un paragone con gli Usa: se lo avesse detto il precedente governo sarebbe stato preso per oro colato”

“Io credo che il messaggio del ministro volesse essere proprio questo: in Italia anche chi appartiene alle classi socio economiche meno abbienti può comunque avere accesso ad alimenti di buona qualità. Che magari arrivano dall’orto. Cosa che non avviene in altri paesi”. Le dichiarazioni a Rimini del ministro Lollobrigida vanno contestualizzate al discorso che stava facendo. non estrapolando una frase. Era un paragone con gli Usa e non un ragionamento in termini assoluti come è stato fatto passare enucleando una frase dal suo discorso. Prima Foti e La Porta, poi Testa e La Salandra di FdI hanno ben ricostruito i termini del ragionamento di Lollobrigida, rispedendo al mittente le accuse.

FdI: “La sinistra rincorre la polemica”

Come sempre le opposizioni si divertono a giocare al bersaglio, travisando le parole del ministro Lollobrigida in merito alla ottima qualità degli alimenti reperibili in Italia, anche a costi molto bassi. Non è una novità che altrove a costare meno sono solo cibi ad altissimo contenuto calorico e fast food. Il messaggio di Lollobrigida è corretto. Se la sinistra rincorre il gusto della polemica contro i ministri anziché occuparsi di politica reale è un loro problema”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura. Dunque, volere veicolare e reiterare assunti mai detti dal ministro: ossia che essere poveri rende più facile mangiare di qualità rispetto ai ricchi è di una scorrettezza mostruosa.