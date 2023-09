Lerner: non mi sento tanto bene con Meloni al governo, prendo l’alka seltzer ma non mi basta…

Gad Lerner ha grossi problemi di digestione: non riesce a mandare giù Giorgia Meloni, il suo governo, le sue idee. Il successo della destra gli appare pericoloso e la circolazione di autori a lui sgraditi gli fa venire il mal di pancia. Da quando la sinistra non è più al timone dell’Italia la sua salute è compromessa. Si sente come un malato senza cure. Lo confessa oggi sul Fatto, rivelando tutta la sua impotenza. “Ho provato a seguire la prescrizione magistralmente suggeritaci su Il Fatto dall’amico Antonio Padellaro: deglutire un paio di pastiglie effervescenti di Alka Seltzer” ma non funziona.

Lerner e i convegni su Evola

Anche se Lerner ne abusa e lo fa quando sente, ad esempio, che si organizzano convegni su Julius Evola. Un segnale di allarme rosso per lui, anche se è un autore su cui si fanno tesi di laurea e che persino Roberto Saviano ha raccontato di avere letto. I disturbi digestivi di Lerner sono aumentati in modo irrimediabile quando “è arrivato Il mondo al contrario, libro autoprodotto dal generale Roberto Vannacci. Pure su di lui Padellaro mi ha rassicurato: piuttosto che a un bieco golpista costui somiglia al Marziano a Roma di Ennio Flaiano; altro che uomo della Provvidenza”. Ma ha venduto più di 100mila copie o giù di lì sicché Lerner continua a mandare giù alka seltzer che non gli curano il malessere.

“Coltivare la memoria partigiana”

Insomma per il giornalista è in atto un’involuzione antidemocratica che bisogna fermare con alcune contromisure: “Coltivare la memoria partigiana, vigilare contro lo stravolgimento dei valori costituzionali, denunciare le riedizioni del razzismo e il revisionismo storico”. E non gli si dica che questa linea è perdente, che la stessa sinistra è stufa di questi refrain. Non gli si dica che additare Giorgia Meloni come pericolosa riedizione in gonnella del dittatore nero è una bestialità che fa aumentare i consensi alla destra. Non gli si dica nulla di tutto ciò altrimenti, alla fine, sarà costretto a ingozzarsi di pastiglie antiacido. E senza trarne alcun giovamento per la salute.