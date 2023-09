Juventus nei guai: Pogba positivo al testosterone. Sospeso, rischia fino a 4 anni di squalifica

Di nuovo nei guai la Juventus. E stavolta protagonista è uno dei suoi calciatori più forti, Paul Pogba, risultato positivo al testosterone nei controlli antidoping dopo Udinese-Juventus, la prima partita di campionato nella quale il calciatore francese era peraltro rimasto in panchina. Il trentenne centrocampista francese della Juventus alla Dacia Arena non era sceso in campo ma era rimasto in panchina e sorteggiato per il controllo antidoping. Pogba è stato invece impiegato da Max Allegri nella seconda giornata di campionato, nel match Juventus-Bologna (1-1), quando è entrato in campo al 21′ del secondo tempo e in Empoli-Juventus, nella terza giornata di campionato, entrato in campo al 16′ della ripresa, chiudendo il match con un lieve problema muscolare. Il giocatore, se confermata dalle controanalisi la positività al testosterone, rischia come pena massima fino a 4 anni di squalifica. La notizia è filtrata mentre filtravano voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita all’Al Hittihad. L’ultimo caso di una controversa doping in serie A è quella legata all’argentino dell’Atalanta, Jose Luis Palomino, positivo nel 2022 al nandrolone, ma poi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping.

Cosa è potuto accadere a Pogba?

Il centrocampista francese, campione del mondo il 2018 e uno dei più grandi nel suo ruolo fino a un paio di stagioni fa, quando ha iniziato ad accusare guai muscolari, chiederà le controanalisi. Potrebbe avere assunto farmaci a base di testosterone per patologie fisiche ma in quel caso era obbligato a comunicarlo prima agli ispettori federali.

Il testosterone non aiuta i calciatori

Il testosterone è usato nelle attività sportive principalmente nel culturismo, perché aumenta la massa muscolare ma non assicura velocità. Come forma di doping non è certo “performante” per un calciatore ma è comunque una sostanza vietata.

Otto milioni l’anno netti di contratto fino al 2026

Preso a zero e rivenduto un botto di soldi al Manchester United, Paul Pogba è tornato lo scorso anno alla Juventus con un quadriennale di 8 milioni netti l’anno. Un salasso per i conti della Juve che sperava, dopo una stagione ai box, di riavere al massimo il centrocampista transalpino. Oggi la notizia della positività che allunga, dopo plusvalenze e bilancio, gli anni neri della Juventus.