Inaugurato in Cina un ponte per Tav lungo il doppio di quello previsto sullo Stretto: costruito in sei anni (video)

È stata inaugurata giovedì nella provincia orientale cinese del Fujian, la linea ferrovia ad alta velocità Fuzhou–Xiamen, che collega le città di Fuzhou, Xiamen e Zhangzhou. Si tratta della ferrovia ad alta velocità più veloce della Cina,.su un ponte che attraversa il mare, con treni in grado di raggiungere una velocità massima di 350 km/h. Il ponte marittimo della baia di Quanzhou, parte integrante dei 277 km totali della ferrovia ad alta velocità Fuzhou-Xiamen, ha una lunghezza complessiva di 20,3 km, con un ponte marittimo di 8,96 km (il futuro ponte sullo Stretto avrà una lunghezza di 3.660 metri). Si tratta di un ponte strallato semi-galleggiante con due torri e doppi piani di cavi, la cui costruzione è iniziata nel 2017. Grazie a questa nuova linea ferroviaria, il viaggio tra Fuzhou e Xiamen richiederà solamente 55 minuti, rendendo possibile spostarsi tra queste due città in meno di un’ora.

L’opera è stata progettata dalla China Railway Siyuan Survey and Design Group Co e realizzata in meno di sei anni. Entro il 2022, la Cina aveva 42mila km di ferrovie ad alta velocità operative e la lunghezza della ferrovia ad alta velocità che operava regolarmente a 350 km orari si avvicinava ai 3.200 km a giugno 2022. Il Paese ha recentemente annunciato i dettagli del suo piano per trasformare il Fujian in una zona di sviluppo integrato con Taiwan, che si trova di fronte alla provincia.

Il video del ponte ferroviario inaugurato in Cina