In retromarcia sulla Tangenziale di Napoli, identificato chi era alla guida: un georgiano di 43 anni

In retromarcia sulla Tangenziale, è stato identificato l’uomo alla guida dell’auto. Si tratta di un uomo di nazionalità georgiana di 43 anni. Ha precedenti per reati contro il patrimonio ed è destinatario di un obbligo di soggiorno nel comune di Napoli emesso dal Tribunale di Salerno. Nei confronti dell’uomo sono state comminate sanzioni per un totale di 944 euro e la decurtazione di 20 punti sulla patente di guida.

In retromarcia sulla Tangenziale, smascherato da un video

Il fatto è stato testimoniato da un video girato dal passeggero di uno scooter che ha trovato ampia diffusione sul web. L’auto, una Jeep Renegade di colore grigio, si è immessa in Tangenziale percorrendo in retromarcia lo svincolo di uscita di Secondigliano. Una volta giunta sulla carreggiata ha proseguito la circolazione in retromarcia in direzione Pozzuoli servendosi della prima corsia di marcia. Ha superato così lo svincolo di uscita Doganella e Corso Malta mentre incrociava pericolosamente altri veicoli che circolavano regolarmente sulla carreggiata e quelli che si immettevano dagli svincoli.

Costretto a fermarsi per un’avaria

Giunto poco prima della galleria “Capodimonte”, il conducente ha arrestato momentaneamente la marcia del veicolo. Poi, una volta sceso dall’abitacolo, spingendo la vettura a mano, ha invertito la posizione del veicolo sulla carreggiata. E si è posto verso il giusto senso di marcia. Dopodiché ha ripreso nuovamente a circolare in retromarcia, questa volta procedendo contromano, verso l’immissione di Corso Malta, dove è stato costretto ad arrestarsi per una avaria al veicolo.

L’arrivo degli operatori, poi la fuga

Dopo pochi minuti è giunta sul posto un’unità degli operatori alla viabilità di Tangenziale di Napoli Spa,