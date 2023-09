Il video di Meloni sui migranti tradotto e diffuso dalle nostre ambasciate in Africa e nei paesi arabi

Il video messaggio con cui la premier Giorgia Meloni ha annunciato nuove misure contro l’immigrazione irregolare viene tradotto e rilanciato in queste ore dalle ambasciate d’Italia in Africa e da quelle nel mondo arabo.

Dal Niger, all’Egitto alla Tunisia il video è già stato utilizzato sui canali social delle rappresentante diplomatiche soprattutto perché contiene al suo interno l’invito della Meloni a non partire dai paesi d’origine, per la pericolosità del viaggio gestito dai trafficanti e perché per chi arriva in Italia in maniera irregolare ci sarà solo una condizione di illegalità.

A quanto si apprende, il ministero degli Esteri sta pensando anche ad altre forme di comunicazione, mirate ai paesi da quali proviene la maggior parte dei flussi migratori, per informare sulle reali condizioni del viaggi di trasferimento e per avvertire delle conseguenze di un ingresso irregolare in Italia.

Questa la parte del videomessaggio di Giorgia Meloni diretto a chi si appresta a lasciare il proprio paese per entrare illegalmente in Italia: “Voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia: non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi, e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di fare nulla di diverso”.