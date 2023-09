Il Pd spalleggia le Ong fuorilegge: nuova sceneggiata dem a bordo della Open Arms

Open Arms seconda puntata. E’ andata in onda la seconda parte della sceneggiata del Pd pro Ong fuorilegge. E’ il secondo invito in una settimana a violare le leggi dello Stato da parte del partito della Schlein. Si spiega così il fatto che un’altra delegazione è salita a bordo a farsi selfie e a portare solidarietà all’equipaggio della nave Ong. Che – lo ricordiamo- è stata fermata e multata per “salvataggi multipli e irregolarità rispetto alla nuova normativa in vigore dal primo gennaio. Sono tornate a Marina di Carrara le assessore alla protezione civile e al sociale, Monia Monni e Serena Spinelli, accompagnate dalla vicesindaca Roberta Crudeli. Lo hanno fatto per incontrare il comandante e l’equipaggio della Open Arms, la nave ferma nel porto apuano per decisione del Governo italiano.

Il Pd sale ancora sulla Open Arms e provoca il governo

L’aperta provocazione al governo Meloni in tema di immigrazione è ormai un dato di fatto. E’ l’elogio della disobbedienza. Nel Pd è consueto. Il loro “faro”, del resto, era e resta Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il Pd si accoda alle Ong per propagandare un immigrazionismo spinto, in un momento in cui il governo sta facendo il possibile per disciplinare i flussi regolari e combattere l’immigrazione clandestina. Le norme che disciplina l’attività delle Ong sono note – in questo contesto-. Eppure la delegazione dem ha rinnovato la solidarietà e la gratitudine della Regione Toscana.

Dal Pd, solidarietà ad Open Arms che ha violato le leggi