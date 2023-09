Il “made in Naples” si fa largo in Europa anche nella gestione dei software: nasce il “competence center”

L’azienda napoletana 3F & EDIN S.p.A., avanguardia tecnologica della famiglia Floro Flores, eccellenza nelle soluzioni di automazione, ha raggiunto uno storico accordo con RGI S.p.A., il gruppo leader in Europa per l’Insurance Technology e la trasformazione digitale del settore assicurativo. Dopo tre anni di proficua collaborazione, RGI ha scelto 3F & EDIN per supportare e accelerare ulteriormente lo sviluppo, gestione e manutenzione dei suoi sistemi software per il mercato EMEA.

Dalla partnership tra 3F & EDIN e RGI nasce il Competence Center 3F & EDIN, un nuovo hub tecnologico per lo sviluppo e la gestione dei servizi digitali dedicati alle assicurazioni (danni, vita e rami elementari). All’interno del nuovo Competence Center di Napoli, oltre agli uffici e infrastrutture del nuovo Hub, 3F & EDIN fornirà alla base clienti di RGI, costituita da importanti Compagnie assicurative di rilevanza internazionale, un supporto cliente di primo livello, assistenza tecnica di secondo e terzo livello (Help Desk di livello 2 e 3) e un supporto specializzato nello sviluppo software delle componenti evolutive, di fatto raddoppiando i professionisti altamente specializzati già oggi dedicati ai clienti RGI.

RGI, sulla base della sua solida esperienza di oltre 35 anni riconosciuta a livello europeo, definirà e monitorerà gli obiettivi strategici e progettuali, la qualità dei servizi e i processi di sviluppo, accelerando e consolidando sul territorio italiano l’implementazione dei propri sistemi core assicurativi e dei servizi digitali innovativi, adottati da più di 150 compagnie assicurative e 200 broker in diversi Paesi dell’area EMEA. “L’accordo con RGI rappresenta un importante risultato in termini strategici, in quanto consente un’ulteriore crescita del Gruppo Trefin, nell’ambito d servizi digitali nell’area dei sistemi Assicurativi, in continua evoluzione. La crescita di ulteriori cento unità porta Trefin a oltre 400 dipendenti, consentendoci di essere azienda privata di riferimento nel Sud Italia” ha affermato Mario Floro Flores, CEO di 3F & EDIN, all’indomani dell’accordo.