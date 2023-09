Il Cdm approva la stretta sui migranti, dalle espulsioni agli accertamenti sulle identità

Dal decreto migranti alla Nadef (la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza) il governo mantiene gli impegni presi con gli italiani. Il Consiglio dei ministri ha approvato una serie di misure particolarmente attese, in primis il nuovo decreto migranti. Si articola in quattro parti fondamentali: contrasto all’immigrazione irregolare, minori non accompagnati, sicurezza e accoglienza. Si compone di 12 articoli che confermano le attese di questi giorni: dalle espulsioni per gravi motivi di sicurezza, alla possibilità di ospitare 16enni nei centri di accoglienza in caso di indisponibilità di strutture ad hoc; dalle espulsioni per chi mente sulle età o sull’identità ai limiti alle deroghe sulle capienze dei centri di accoglienza. Confermati, inoltre, accertamenti stringenti al fine di verificare l’età del migranti che dichiarano di essere minori, anche attraverso rilievi dattiloscopici, antropometrici e sanitari: compreso il ricorso a raggi X. Viene meno, dunque, la possibilità del migrante di auto-dichiarare la minore età. «Non si potrà più mentire sull’età reale», ha detto il premier Meloni.

Meloni: “Manteniamo gli impegni presi con gli italiani”

«Il Governo ha approvato alcuni importanti provvedimenti», ha spiegato al termine del Cdm. «Abbiamo varato la Nadef, ovvero la cornice che definisce la prossima legge di bilancio. Stiamo lavorando per scrivere una manovra economica all’insegna della serietà e del buon senso. E che mantenga gli impegni che abbiamo preso con gli italiani: basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, taglio delle tasse e aiuti alle famiglie».

Il Cdm approva la stretta in tema di immigrazione

Entrando nei singoli aspetti del dl migranti, per prima cosa si prevede la possibilità di espellere i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo” nel caso in cui vi siano “gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”. L’allontanamento dal territorio nazionale deve essere disposto dal ministero degli Interni, nella figura del prefetto. Dopo averne dato preventivamente notizia al presidente del Consiglio e al dicastero per gli Affari Esteri. Contro la decisione delle autorità è possibile presentare ricorso. L’applicazione di questa disposizione è prevista, dunque, solo per “stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio da almeno cinque anni, inseriti nel contesto lavorativo e sociale, cui è stato rilasciato il particolare status di soggiornante di lungo periodo che, in taluni settori, consente di beneficiare del medesimo trattamento riconosciuto ai cittadini italiani”.

Minori non accompagnati

Uno degli aspetti più attesi riguarda i minorenni non accompagnati. Il nuovo decreto legge prevede che il prefetto, nel caso in cui non vi sia la disponibilità di strutture apposite, possa “disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri ordinari; per un periodo comunque non superiore a novanta giorni”. Inoltre, per far fronte all’enorme numero di migranti che si dichiara minorenne, il dl prevede l’espulsione dal territorio nazionale dei condannati per il reato di falsa attestazione di età.

Garanzie per tutte le donne, non solo quelle in gravidanza

Finora solo le donne in stato di gravidanza o le madri con minori venivano inserite subito nel sistema di accoglienza di secondo livello, spiegano inoltre fonti di governo -. Per tutte le altre, la normativa prevedeva lo stesso identico trattamento degli uomini adulti. Il decreto garantisce a tutte le donne migranti, dunque non più solo a quelle in stato di gravidanza, l’accesso nelle strutture di maggiore tutela. Il decreto prevede un incremento di 400 unità del personale delle Forze armate dell’operazione “Strade sicure”, dal primo ottobre al 31 dicembre 2023. Nonché 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 20 milioni di euro dal 2024 fino al 2030 per interventi a favore della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco.

Stretta sulle domande di protezione internazionale

Stretta anche sulle domande di protezione internazionale. Uno straniero potrà vedere sospesa la sua richiesta, con possibilità di fare istanza di riapertura entro un massimo di dodici mesi. Se però lo straniero non dovesse presentarsi alla polizia per la verifica dell’identità e la formalizzazione della domanda, la richiesta di protezione precedente non verrà presa in considerazione e la procedura non sarà avviata. Sono previsti anche aumenti ai controlli sulle domande di visto in ingresso nel nostro Paese: con lo schieramento fino “a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della polizia di Stato” presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari.

Capienza dei centri di accoglienza

Per quanto riguarda l’accoglienza il decreto prevede la possibilità di derogare “ai parametri di capienza previsti per i centri e le strutture di accoglienza nella misura non superiore al doppio dei posti previsti” nel caso in cui vi sia un numero straordinario di arrivi. Una commissione tecnica, istituita dal prefetto e composta anche da referenti dell’Asl e dei vigili del fuoco, dovrà occuparsi delle modalità attuative delle deroghe. Infine, per quanto riguarda la situazione sicurezza nei principali snodi ferroviari del Paese, il dl dispone il potenziamento del contingente dell’operazione Strade sicure a partire dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2023, con uno schieramento aggiuntivo di 400 uomini e una spesa prevista di 2,8 milioni di euro.