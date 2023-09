Sondaggio: un italiano su due è euroscettico, a fidarsi ciecamente della Ue solo gli elettori Pd

Italiani sempre più euroscettici: è quanto emerge dal sondaggio sulla Ue pubblicato dal Corriere della Sera e firmato da Nando Pagnoncelli. Il sondaggista si chiede: gli italiani come si rapportano all’Europa e come valutano i principali temi in discussione? La risposta è in un sondaggio dal quale risulta che solo il 39% degli italiani dichiara fiducia nell’Europa, mentre quasi la metà e cioè il 48% esprime sfiducia.

Scrive Pagnoncelli: «Non è solo, e forse non soprattutto, questione di orientamento politico. Certo, gli elettori Pd sono europeisti senza se e senza ma (78% di fiducia), ma negli altri elettorati le opinioni tendono ad essere più equilibrate con gli elettori di FdI e M5S più critici (ma in entrambi i casi circa il 40% esprime fiducia in questa istituzione). È molto di più questione di condizione sociale: sono i ceti popolari ad essere critici verso l’Ue (due terzi degli intervistati meno abbienti nega la fiducia all’Europa), al contrario i ceti medio alti sono favorevoli all’istituzione».

Sondaggio: solo gli elettori Pd (78%) credono ancora ciecamente nella istituzione Ue

Gli italiani promuovo sostanzialmente l’eseutivo: per il 46% degli interpellati il governo Meloni gestisce bene i rapporti con Bruxelles. Sul Pnrr prevale (35%) chi attribuisce le difficoltà alle mancate riforme dell’esecutivo, ma non mancano le critiche ai governi precedenti (Conte e Draghi).

Dal sondaggio del Corriere emerge che la Ue viene vista ancora come un carrozzone dove la burocrazia la fa da padrone. Non hanno certamente aiutato gli scandali come il Qatargate (sparito misteriosamente dalle pagine di tutti i giornali e tg). Una sparizione che desta molte perplessità, come se non fosse interessante parlare di uno scandalo che ha toccato i vertici del parlamento europeo e una precisa area politica (quella del Pd nostrano e della sinistra europea che ha formato la maggioranza Ursula). Tra i motivi che hanno reso gli italiani sempre più euroscettici, il disinteresse della Ue sulla questione migranti. Gli italiani si sentono abbandonati dall’Europa. Insomma, per il sondaggio sulla Ue, l’Europa rimane un tema divisivo, che in qualche modo produce atteggiamenti parzialmente diversi sia nel centrodestra che tra i 5 Stelle. L’unica certezza è che il Pd è rimasto l’ultimo partito europeista.