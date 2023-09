Gassmann ridicolizzato dal sindaco di Grosseto: “Compete ai tuoi amici Pd asfaltare le vie provinciali”

Ennesima figuraccia social per l’attore Alessandro Gassmann, che in una botta sola fa body shaming, irridendo il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna per un balletto social. E quindi, non pago, dimostra la sua ignoranza chiedendo al sindaco di asfaltare le strade della provincia. Una confusione tra provincia e amministrazione comunale che fa rabbridividere: in pratica, un argomento di “educazione civica” che si dovrebbe imparare in prima media.

Ma la gaffe dell’attore si è amplificata perché, giustamente, il sindaco di Grosseto ha avuto gioco facile nel ridicolizzare Gassman: gli ha ricordato infatti che, non solo le strade della Maremma non sono di sua competenza, ma se sono così devastate come sostiene lui, la responsabilità è solo degli amici dello schieramento politico caro all’attore figlio di Vittorio, dato che la Provincia è guidata dal Pd. Insomma, una figuraccia social davvero barbina.

Gassmann attacca il sindaco di Grosseto per le strade o per la via ad Almirante?

A voler essere maliziosi, Gassman si è scatenato attaccando il sindaco di Grosseto, che guida di centrodestra, nel mirino della sinistra per la via intestata a Giorgio Almirante.

Questa la replica di Vivarelli Colonna: «Gassmann pensi a fare l’attore, mestiere nel quale è bravissimo, la politica non è pane per lui». Arriva poi la caustica precisazione. «Per le strade, semmai, se la prenda con Francesco Limatola, del centrosinistra, nuovo presidente e sindaco di Roccastrada. Quando c’ero io, non si trattiene Vivarelli, ho fatto investimenti massicci sulle strade».

Gassman incassa ma risponde, ancora una volta via X-Twitter. Il Tweet è sarcastico e velenoso: «Grazie per l’attenzione riservatami! Giro la segnalazione al nuovo presidente e rinnovo i complimenti per la sobrietà esibita! Grandissimo!». Il post scriptum è altrettanto ironico: «Sindaco, nel 2021 (quando era presidente Vivarelli Colonna Ndr), le strade della Maremma erano perfette…Ahahah…Grande!».

Nel 2021 però non risultano proteste di Gassman, troppo preso nella caccia ai no vax oppure perché Vivarelli non aveva intestato ancora la via ad Almirante.