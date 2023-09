Fulmine colpisce un uomo poi si sposta e ammazza anche una donna: tragedia su una spiaggia messicana (video)

Tragedia in una nota località turistica messicana: durante un violento temporale un fulmine ha colpito due persone ammazzandole. Su una spiaggia nello Stato messicano di Michoacan, mentre infuriava una bufera, il fulmine si è prima abbattuto su una donna, poi, spostandosi di alcuni metri, ha raggiunto un uomo che transitava a poca distanza, uccidendo entrambi. Il video è stato realizzato da una turista che in quel momento stava filmando il temporale sulla spiaggia. Secondo il rapporto della polizia, anche un terzo turista è stato colpito dallo stesso fulmine, ma si è salvato.

La tragedia risale a venerdì scorso quando nel pomeriggio, sulla spiaggia di Maruata, nella municipalità di Aquila: secondo le autorità locali, la donna è morta sul posto mentre l’uomo è stato soccorso e trasportato dai paramedici con un’ambulanza in ospedale dove però purtroppo è arrivato già in condizioni critiche ed è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi dei medici.

Il video del fulmine che si abbatte sulla spiaggia (immagini forti)