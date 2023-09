Forza Italia, a Paestum Berlusconi “rivivrà” da avatar. Ancora assente, invece, Marta Fascina

Procede a tappe forzate l’organizzazione del Berlusconi-Day, la kermesse azzurra che si terrà nella suggestiva cornice di Paestum (Salerno) a partire da venerdì 29, giorno della nascita del Cavaliere. Forza Italia sta facendo le cose in grande senza trascurare alcun dettaglio organizzativo. Intanto, sta già girando la roulette di presenze e assenze. Chi a Paestum non ci sarà è quasi certamente Marta Fascina, la donna che che ha accompagnato Berlusconi nel suo ultimo tratto di vita terrena. Secondo i bene informati, la “quasi moglie” del Cav non dovrebbe farsi viva neppure sotto forma di messaggio di saluto scritto, lasciando così cadere l’energico appello a partecipare («Silvio ci ha momentaneamente lasciato, ma c’è sempre, basta con le lacrime») rivoltole dal fratello dell’ex premier, Paolo.

Il Berlusconi-day coincide con il giorno di nascita del Cav (29/9)

Ma come si svolgerà l’evento? Il programma della kermesse è ancora top secret: gli organizzatori lo stanno limando, ma al momento non c’è la scaletta definitiva degli oratori. Questo di Paestum è la seconda iniziativa di partito post-Silvio, dopo Azzurra libertà, organizzata dai giovani a Gaeta ai primi di settembre. Ma Berlusconi è come se ci fosse. Il protagonista sarà infatti ancora lui e non solo nella memoria dei suoi forzisti. Proprio così: il Fondatore “rivivrà” sotto forma di avatar, attraverso un ologramma proiettato all’ingresso dell’hotel che ospiterà i lavori. A prestargli la voce, un interprete d’eccezione: Giancarlo Giannini, che ne rievocherà lo storico discorso al Congresso nazionale Usa nel 2006.

Tajani lanciato verso il congresso

Tra gli azzurri, però, c’è anche voglia di andare avanti. Il 1 ottobre, infatti, il Consiglio nazionale approverà una serie di modifiche statutarie per preparare il Congresso nazionale del 24-25 febbraio prossimi, dove sarà ufficializzata la leadership di Antonio Tajani con l’elezione di quattro suoi vice, salvo la sorpresa di uno sfidante. Dalla sua Tajani ha la famiglia di Berlusconi, finora restia ad impegnarsi direttamente in politica. È un sostegno al quale l’attuale coordinatore tiene moltissimo, tanto è vero che non manca mai di “pubblicizzarlo”. Al momento non è dato sapere se, ed eventualmente in quale forma, Marina e Piersilvio decideranno di manifestarsi a Paestum. Esclusa la presenza fisica, si starebbe lavorando per avere un loro saluto scritto.