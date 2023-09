Paolo Berlusconi richiama Marta Fascina: “Basta lacrime, deve tornare in Parlamento”

«Silvio c’è. Ci ha momentaneamente lasciato, ma c’è sempre. Basta con le lacrime, l’ho detto anche a Marta Fascina, che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere». Le parole di Paolo Berlusconi, a Monza per sostenere la candidatura alle suppletive in Senato di Adriano Galliani, rappresentano un richiamo alla compagna di Silvio, che dalla morte del Cavaliere è uscita dalla vita pubblica.

«Dobbiamo essere sereni e addirittura felici – ha aggiunto sorridente il fratello del leader di Forza Italia – perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, amarlo e viverlo».

L’appello di Paolo alla compagna del Cav: “Ha il dovere di tornare”

Probabile l’assenza di Marta Fascina anche all’evento del fine settimana a Paestum. “Ricordare Silvio Berlusconi al futuro”. È lo spirito della festa di Forza Italia in scena nella città campana nel fine settimana. Venerdì, nel giorno in cui il fondatore del partito avrebbe compiuto 87 anni, sarà rievocata la sua carriera fra editoria, sport, politica e spettacolo.

Nel programma di “Paestum: una grande storia, un futuro di libertà”, assieme al capogruppo della Camera Paolo Barelli, al senatore Maurizio Gasparri, alla deputata Rita Dalla Chiesa e al capogruppo di FI al Parlamento europeo nonché coordinatore campano del partito, Fulvio Martusciello, che preannuncia “un sold out impressionante”.

Marta Fascina diserterà anche il B Day di Paestum

Il programma ufficiale ancora non è stato diffuso. Antonio Tajani ha chiamato esponenti del mondo della politica, naturalmente, ma anche dell’imprenditoria e dello spettacolo. L’attore Giancarlo Giannini ‘presterà la sua voce’ per rievocare lo ”storico discorso” di Silvio Berlusconi al Congresso Usa di Washington del 2006, quello che si concludeva con la citazione del padre Luigi che lo accompagnò al cimitero per ricordargli il sacrificio dei soldati americani a difesa della libertà. Sul palco ci saranno pure cantante lirica Katia Ricciarelli e Al Bano, perchè ”il presidente era anche un grande amante dalla musica”, come ricorda il primo segretario nazionale della Forza Italia post Silvio in una conferenza stampa di presentazione della ‘tre giorni’ in memoria del Cav. Parlerà di sport, invece, Adriano Galliani, l’ex ad del Milan stellare di Arrigo Sacchi, ora candidato alle suppletive di Monza al seggio lasciato vacante proprio dall’ex premier.