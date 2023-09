Flixbus diretto dalla Germania in Italia si ribalta in Carinzia: un morto e 20 feriti. Coinvolti 5 italiani

Gravissimo incidente stradale, in Austria, dove è rimasto coinvolto un mezzo della Flixbus diretto dalla Germania in Italia. Al momento risulta una vittima accertata, una diciannovenne austriaca e numerosi feriti di diverse nazionalità. Tra di loro risultano, per ora, cinque cittadini italiani.

Il mezzo Flixbus viaggiava da Berlino a Trieste

L’autobus a due piani della compagnia di trasporti tedesca Flixbus, diretto da Berlino con destinazione Trieste, è uscito fuori strada ed è finito su un fianco. Il mezzo era partito da Berlino ed era diretto a Trieste, con a bordo due conducenti e 45 passeggeri. Le cause del sinistro rimangono da chiarire, mentre i due autisti sono risultati negativi ai test alcolemici.

La Farnesina sta seguendo i passeggeri italiani coinvolti

La Farnesina, in seguito, ha precisato all’Ansa che tre connazionali hanno riportato ferite lievi e hanno lasciato l’ospedale dopo le prime cure. Come riporta Bild, a bordo del mezzo c’erano passeggeri da Austria, Slovenia, Italia, Germania e Ucraina, oltre a due autisti. Il veicolo è uscito dalla carreggiata su una strada a doppia corsia intorno alle 4.45 del mattino per motivi non ancora chiariti, schiantandosi contro un guardrail e ribaltandosi su un fianco. I pompieri austriaci sono dovuti intervenire anche per liberare alcuni passeggeri dal mezzo.

La Farnesina ha poi fatto sapere che, in stretto raccordo con l’ambasciata a Vienna, ha seguito fin dai primi momenti la vicenda, prestando ogni necessaria assistenza ai tre connazionali coinvolti nell’incidente, che sono stati dimessi dopo le prime cure e dovrebbero rientrare tra oggi e domani.