Finanziamento ai partiti, i Verdi tedeschi utilizzano Ong e migranti per le spese elettorali

Da Berlino un nuovo attacco indiretto all’Italia. Questa volta ha per protagonisti i Verdi tedeschi: sul tavolo c’è il nodo del finanziamento ai partiti. Il 24 gennaio scorso la Corte costituzionale federale tedesca ha dichiarato nulla la legge sul finanziamento dei partiti del 2018. Per i giudici, insomma, l’aumento di finanziamenti pubblici ai partiti non sarebbe sufficientemente giustificato. Il Parlamento tedesco perciò è chiamato a presentare una nuova legge in tempo per l’approvazione del budget 2024. Le modifiche dovranno essere accettate dalla Corte, altrimenti tutti i partiti si troveranno a dover rimborsare cifre molto alte.

Finanziamento ai partiti, la Germania gioca con Ong e migranti

Non per tutti i partiti la partita è la stessa. La Cdu sarebbe, assieme all’ SPD, il partito più danneggiato in vista delle elezioni europee, perché storicamente finanziato attraverso fondi pubblici e quote dei membri. (18,7 milioni da restituire). Con le nuove regole tutti i partiti subirebbero una riduzione dei fondi, ma non tutti nella stessa misura. Verdi e Fdp (partito liberal democratico), che hanno visto crescere esponenzialmente i finanziamenti da parte di Ong e privati negli ultimi anni, dipendono meno dai finanziamenti pubblici. E potrebbero trarne vantaggio. In particolare se continuassero ad aumentare i finanziamenti provenienti dalle Ong.

I ministri verdi preparano la campagna di finanziamento per le elezioni

Ecco spiegata l’insistenza dei ministri dei Verdi nel voler inserire riferimenti in favore delle Ong nel patto per l’asilo. Il gioco è scoperto: la nuova presa di posizione va lette nell’ottica della necessità di preparare il campo per una campagna di finanziamento della campagna elettorale europea attraverso queste organizzazioni non governative. Si tratta di un attacco politico a spese dell’Italia. Una provocazione per un tornaconto elettorale interno e non un sincero tentativo di salvare e tutelare i migranti in arrivo.