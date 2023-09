Fidanza: “Abbiamo smentito le Cassandre della sinistra, porteremo il modello Meloni a Bruxelles”

“Durante la campagna elettorale delle scorse elezioni politiche dicevano che se avessimo vinto noi, l’Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale. Le cassandre della sinistra sono state smentite e si è realizzato l’esatto contrario”. Così un soddisfatto Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI-Ecr al Parlamento europeo parlando da Milano all’evento “L’Italia vincente”. Un anno dopo – aggiunge – abbiamo una leader riconosciuta e apprezzata in tutti i consessi internazionali.

Fidanza: anche in Europa smentite le Cassandre

“Se oggi siamo credibili a livello internazionale è anche perché abbiamo costruito per tempo il percorso che ha portato Giorgia Meloni a diventare presidente del partito dei Conservatori europei. Un ruolo che l’ha resa protagonista della politica europea e internazionale già prima di diventare premier. La politica estera – sottolinea Fidanza – ha ricadute decisive sulla politica interna. Quello dell’immigrazione, è il caso più eclatante, ma ce ne sono altri. Grazie all’impegno personale di Giorgia Meloni nella politica estera finalmente abbiamo un’Italia forte, credibile, a testa alta in Europa e nel mondo. Questa postura noi la stiamo già vedendo anche sui tavoli europei”.

Porteremo il modello Meloni a Bruxelles

E ancora: “Quando è arrivato il nostro governo ha iniziato a dire dei no”, dice con orgoglio. Ma non erano capricci. “Lo abbiamo fatto, ad esempio, sul tema di una transizione ecologica. Impostata in modo ideologico che ci condannerebbe a una nuova dipendenza strategica dalla Cina. Lo abbiamo fatto quando volevano togliere i fondi di promozione delle carni rosse, salumi e vino perché fanno male alla salute. Sono le nostre migliori eccellenze e abbiamo detto di no. E questo è l’investimento che faremo da qui alle elezioni di giugno prossimo che vogliamo vincere per portare il modello Meloni anche a Bruxelles”.