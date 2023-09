Femminicidi: Marisa Leo uccisa dall’ex, che poi si è suicidato. È la 79ma vittima del 2023

Ancora un femminicidio in Italia, il 79mo del 2023: la vittima è Marisa Leo, 39 anni, uccisa dal suo ex compagno. La coppia aveva una bimba di tre anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe attirato la donna, che era responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara del Vallo, in campagna, in contrada Ferla, tra Marsala e Mazara del Vallo, per un incontro “chiarificatore”. Qui le ha sparato almeno tre colpi di pistola. Poi è fuggito a Castellammare del Golfo e si è sparato un colpo di pistola mentre era sul viadotto.

Gli agenti della squadra Mobile di Trapani hanno quindi chiuso il cerchio attorno alla tragica vicenda, iniziata ieri sera. Dopo aver identificato il corpo dell’uomo, Angelo Reina, 42 anni, che ieri sera si è sparato e lanciato giù da un viadotto sulla A29, come riferito da un testimone oculare, sono partite le indagini. L’uomo aveva precedenti segnalazioni per stalking da parte dell’ex compagna. Sono subito partite le ricerche di Marisa Leo che curava il marketing per l’azienda vinuicola e in tarda serata il suo corpo è stato trovato all’interno di una masseria di proprietà della famiglia dell’uomo. Secondo gli inquirenti la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi d’arma da fuoco. Il magistrato ha disposto l’autopsia. Sono ancora in corso le indagini per risalire alle cause che hanno portato al folle gesto.

Femminicidi: Marisa Leo, 39 anni, ennesima vittima in una strage senza fine

«La nostra comunità è sconvolta da quanto accaduto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile. Esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia a nome mio, dell’Amministrazione e di tutta la città di Salemi. Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio. Ciao Marisa…». Così il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, sulla tragedia che ha sconvolto il paese in provincia di Trapani.

Sulle pagine Instagram le foto di viaggi e con la figlia

A San Valentino, sulla sua pagina Instagram Marisa scriveva del suo mondo lavorativo, ma aveva anche spazio per la vita privata. In occasione di San Valentino un selfie dedicato all’autostima e all’amare prima di tutto sè stessi. «C’è una sola persona da cui possiamo (dobbiamo) pretendere amore e approvazione. Ed è di quella stessa persona che dovremmo innamorarci prima di chiunque altro. (E non fidatevi di chi lo definisce egoismo)».