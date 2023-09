Fabrizio Corona: «Mio figlio adesso sta male». E su Giacomo Urtis: «Ora si chiama Jenny»

Fabrizio Corona a “Belve” torna in Rai dopo undici anni e racconta per la prima volta un aspetto doloroso della sua vita, legato alla malattia genetica del figlio Carlos:

«Adesso sta male». E quando Francesca Fagnani chiede come lui affronti il malessere psicologico del figlio, confessa: «Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia. Ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere. Ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo – aggiunge – ma nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste».

Fabrizio Corona e il rapporto con Giacomo Urtis

Fagnani scherza se sono pronte le partecipazioni di matrimonio con Giacomo Urtis e Corona: «Stiamo organizzando». La conduttrice ricorda a Fabrizio Corona che lui stesso ha dichiarato di non aver avuto nulla di serio con urtis se non un assaggio, ma lui nega: «Se avessi avuto delle esperienze omosessuali lo direi; magari ora che diventerà donna… potrebbe essere». E aggiunge: «Ora si chiama Jenny, manca una parte della transizione». (ITALPRESS).