Esselunga, Selvaggia Lucarelli ridicola. Toscani un disco rotto su Dio, Patria e famiglia che sono una “rovina”

Esselunga, mancava l’illuminato parere di Oliviero Toscani sullo spot della pesca che divide gli italiani. E la Stampa ha pensato bene di raccoglierlo. Il punto di partenza è sempre lo stesso, che fa sembrare ormai Toscani un disco rotto: ”Dio, patria e famiglia sono la rovina dell’umanità”.

Lo spot lo ha visto e lo ha giudicato vecchio: “Quando l’ho visto, ho solo pensato che fosse retrogrado. Anzi, peggio: vecchio”. Perché? ”Fa la cosa più facile di tutte: racconta un mondo che non esiste più, valori che non stanno più in piedi ma che ci viene continuamente suggerito che sono stati distrutti, quando invece semplicemente sono stati superati”. Il top si raggiunge quando Toscani definisce la bimba “matrimonialista”. La madre “rancorosa” e il padre “farfallone”. “Siamo spinti a pensare che la colpa sia di lei e, soprattutto, che la separazione sia un male, e che faccia soffrire la figlia e anche i genitori”.

Ma è anche peggio l’analisi di Selvaggia Lucarelli che pontifica da Piazzapulita sollecitata dal solito rancoroso Corrado Formigli. Lo scandalo? Il fatto che Meloni abbia trovato il tempo di commentare lo spot di Esselunga. Il che, detto da una che twitta anche quando dorme, è una deliziosa contraddizione. Ma ciò che dice sullo spot della pesca è davvero esilarante.

“Lo spot #Esselunga in qualche modo ha fatto il gioco del centrodestra. Se io fossi un pubblicitario ora proporrei un antispot in cui si mostra il dietro le quinte. Chi ha raccolto quella pesca? Probabilmente un migrante lontano dalla moglie”. Questo il livello. E c’è poco da commentare. Ci hanno pensato su X, infatti, a deridere il tentativo di buttarla sulla retorica pro-migranti anche se i migranti non c’entrano nulla né col tema né col dibattito che ne è seguito.