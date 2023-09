Enrica Bonaccorti racconta l’operazione a cuore aperto: avevo strani sintomi. E scatena i no vax

Enrica Bonaccorti ha raccontato sulla sua pagina Facebook la brutta estate appena trascorsa, che ha avuto fortunatamente un lieto fine: un’operazione a cuore aperto e 4 bypass.

Un’operazione a cuore aperto e 4 bypass

La popolare conduttrice tv svela quello che le è successo e ne approfitta per rivolgere con un sentito consiglio a tutti i suoi follower: «Controllatevi quanto più potete!». «Amici miei cari, carissimi – ha scritto sulla sua pagina Facebook Enrica Bonaccorti – non ho più postato nulla da metà luglio, e non perché fossi in vacanza in qualche isola sperduta o perché avessi deciso di troncare i miei rapporti con voi. Al contrario, vorrei che quello che è successo a me, un’operazione improvvisa a cuore aperto, lasciasse una traccia di conoscenza in tutti quelli che mi leggono, perché io non avevo nessuna fitta al cuore, non avevo alcun dolore. I miei sintomi erano solo una grande stanchezza e davvero poco fiato, che imputavo a un po’ di depressione e soprattutto all’età».

Quello strano sintomo che non aveva spiegazione

La conduttrice, che è stata anche attrice e autrice di canzoni, aggiunge un dettaglio: «L’unica stranezza è che un giorno a inizio luglio comincio ad avere ovunque un prurito terribile, tutto il corpo diventa rosso fuoco a macchie, sembravo quella bambina bruciata che scappa da Hiroshima. Non avevo cambiato niente nell’alimentazione o nei farmaci, non avevo preso sole, insomma era solo il mio corpo che urlava che qualcosa non andava».

Dopo una serie di controlli, una tac e una coronarografia, da cui si stabilisce che c’erano tutte le arterie ostruite, i medici la sottopongono a un’operazione a cuore aperto durata ben otto ore.

«Morale della favola: mi han detto che ho avuto una gran fortuna, una scoperta accidentale che mi ha salvato la vita». La conduttrice ringrazia poi tutti i medici e gli infermieri che si sono occupati di lei al Policlinico Gemelli ma anche alla Paideia, alla Mater Dei, all’Ars Bio Medica.

Tuttavia, tra i tanti commenti affettuosi e solidali, arrivano quelli dei no vax. «Se hai il vaccino in corpo devi pulire il sangue, i coaguli tornano Enrica», scrive un follower. E c’è chi acidamente commenta: «Ti è piaciuto fare propaganda per un farmaco sperimentale per un’influenza e per compiacere politici?». E un altro utente scrive: «Fatti portavoce e dì al mondo che quella merda ad mRNA provoca questo e ti assicuro che salverai tantissimi vite».

Illazioni e malignità alle quali replica la stessa Bonaccorti.

Enrica Bonaccorti risponde ai no vax: colpa del fumo e della sedentarietà, altro che vaccino

«Nel mio caso c’erano molti fattori slegati al vaccino, sono stata una forte fumatrice dai 16 anni fino a tre mesi fa, non ho mai fatto attività fisica, e la genetica familiare mi portava in quella direzione», scrive la conduttrice. Infine, un messaggio a chi continua ad attaccarla per il suo sostegno pubblico alla campagna vaccinale contro il Covid-19: «Penso che credere a grandi esperti sia davvero più saggio che dar retta a chi invoca i vaccini come causa di ogni male. Poi ognuno la pensi come vuole. State bene».