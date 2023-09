Elly Schlein e le europee: Annunziata capolista al Sud, altro che martire della Rai sovranista…

Come si stanno preparando Elly Schlein e il Pd per le prossime elezioni europee? E quali sorprese ci riserveranno? Intanto, secondo un articolo di oggi sul Corriere della sera, quasi sicuramente Lucia Annunziata sarà la punta di diamante nel Sud. Presentata come una martire della Rai sovranista, la giornalista in realtà sarebbe dunque andata via perché preferiva un posto al sole in quel di Strasburgo.

“Il collegio del Sud, fondamentale per i dem – scrive il Corriere – è abbastanza affollato, ma se il Pd arrivasse al 22-23% (nel 2019 prese il 22,7) i posti sarebbero garantiti anche per candidati come lo schleiniano Sandro Ruotolo e l’uscente Pina Picierno, che arriverebbe al terzo mandato”.

Nell circoscrizione Centro c’è invece qualche nodo da sciogliere: la capolista dovrebbe essere comunque una donna, Marta Bonafoni, fedelissima di Schlein e coordinatrice della segretaria. Sgomitano poi Nicola Zingaretti, Dario Nardella e Laura Boldrini.

Passando al «Nord-Ovest» “sta affilando le armi un altro primo cittadino noto: Giorgio Gori, da Bergamo; mentre da Milano c’è molto più di un sussurro sulla candidatura dell’assessore Pierfrancesco Maran. La capolista potrebbe essere la piemontese Chiara Gribaudo, vicesegretaria dem molto legata a Schlein, di cui fu pure coinquilina”. Quanto al «Nord-Est», Bonaccini ci sta pensando ma nulla è ancora deciso poiché il governatore dell’Emilia Romagna potrebbe puntare al terzo mandato per seguire da vicino la ricostruzione nelle zone colpite dall’alluvione.

Elly Schlein, alle prese con il rebus candidature che è destinato a ingarbugliarsi via via che passano i mesi, ha fatto intanto un richiamo alla pace interna, alla mozione degli affetti. Un tentativo per esorcizzare la perenne rissa intestina che sconquassa i dem. “Dobbiamo volerci bene tra di noi – ha detto alla festa dell’Unità di Caroviglio – rispettarci, ascoltare e discutere. Poi è mia responsabilità di ogni giorno tenere insieme questa comunità. Anche sul territorio vogliamoci bene. Solo così saremo attrattivi”.