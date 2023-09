Dramma a Palermo: donna incinta e bimbo muoiono. I parenti devastano il pronto soccorso

Caos e tragedia al pronto soccorso di Villa Sofia, a Palermo. Una donna incinta di 28 anni e il suo bimbo sono morti. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Secondo una prima ricostruzione, la donna, Giorgia Migliarba, al sesto mese di gravidanza e già madre di tre figli sarebbe stata trasportata dai parenti in ospedale, dopo il malore, a causa, secondo quanto riferito, di un ritardo nell’arrivo dell’ambulanza. Che sarebbe arrivata sul posto senza trovare più la paziente. Lo riferisce La Stampa. La giovane è arrivata al pronto soccorso di Villa Sofia già in arresto cardiaco: i medici avrebbero provato a rianimarla per oltre un’ora ma per lei non c’è stato niente da fare.

Tragedia a Palermo: donna incinta e bimbo muoiono al pronto soccorso

I familiari non hanno trattenuto la loro rabbia. Nel giro di mezz’ora davanti al pronto soccorso sono arrivate decine di persone, tra parenti e amici della giovane. I parenti si sono scagliati contro i sanitari del mezzo aggredendoli; altri si sono presentati al pronto soccorso e presso la camera mortuaria dell’ospedale lanciando diversi oggetti contro le finestre.La loro reazione è stata ripresa con i cellulari da alcuni ricoverati. Qualcuno ha cercato anche di entrare all’interno dell’ospedale. Sul posto sono arrivate in massa le volanti della polizia e agenti in assetto antisommossa che hanno riportato la calma.

Palermo: donna incinta e bimbo muoiono: la rabbia dei parenti

Tra gli aggrediti, oltre ai sanitari del 118, anche un giornalista di Palermo Live, Elian Lo Pipero, è stato aggredito da alcuni parenti della donna. Lo ha reso noto la stessa testata giornalistica. Il cronista si trovava all’esterno del pronto soccorso quando uno dei familiari l’ha raggiunto afferrandolo per il collo; dandogli un pugno sotto al mento e facendogli cadere gli occhiali per terra. L’intervento di un agente della polizia ha evitato il peggio. E’ lo stesso quotidiano a dare notizia della disperazione dei tanti che in queste ore postano sui social il ricordo della 28enne Giorgia Migliarba. L’intera città è scossa. “Un attimo solo e nn ci sei più…. un attimo che ha distrutto un intera famiglia. Hai lasciato i tuoi figli troppo presto e uno l’hai portato via con te…. fai buon viaggio Giorgia Migliarba che la terra ti sia lieve”.

Il dolore per morte della donna di 28 anni

“Ciao cugina sono sotto shock che brutta notizia che ho ricevuto… dai tanta forza a tuo marito ma soprattutto ai tuoi splendidi bambini. Arrivederci cugina ti porterò sempre nel mio cuore”. “Non potevo ricevere notizia più brutta oggi, tu una ragazza così buona e solare sempre con tutti, con me in primis.. ovunque mi vedevi, qualunque foto pubblicavo eri sempre pronta a riempirmi di complimenti.. non sai che immenso dispiacere che ho nel cuore.. che tu e il tuo piccolo possiate riposare in pace.. proteggi tuo marito e i tuoi figli più che mai”. Una famiglia distrutta.