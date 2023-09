Donne che odiano le donne. Monica Guerritore contro la Meloni: “Lei non è libera, io invece sì…”

Lei, da sempre dichiaratamente di sinistra, sposata con Roberto Zaccaria, oggi presidente di un Onlus che si occupa di migranti, già presidente Rai in quota Pd e poi parlamentare eletto, ultimamente avvistata agli Stati generale del leader grillino Conte, lei, attrice militante, femminista e impegnata, Monica Guerritore, ironizza su Giorgia Meloni, prima donna leader di un partito e prima donna al governo dell’Italia. “Io sono una underdog e ho il pubblico con me. Lei, che è la regina delle underdog, non è libera. È nelle mani di chi l’ha sostenuta ancora oggi”. Una bella interpretazione politica del suo ruolo, più da Bagaglino che da Teatro Massimo. Nella sua intervista a Repubblica la Guerritore parla di sè, dei suoi progetti, della sua storia di donna libera, ma contesta la leadership della donna italiana che per ammissione della sua stessa area politica, la sinistra, ha fatto tutto da sé e si è fatta largo senza mariti o sponsor maschili.

Monica Guerritore e le donne libere, tranne la Meloni

Monica Guerritore annuncia per maggio 2024 l’inizio delle riprese del film su Anna Magnani. “Le sembra possibile che non si sia mai fatto un film su di lei? Una donna straordinaria, un’attrice immensa? Avrò gli attori de La città ideale , il direttore della fotografia sarà Fabio Zamarion e voglio tre grandi star americane per interpretare Tennessee Williams, Ingrid Bergman e David Selznick. Ho combattuto per trovare i finanziamenti e a ottobre partirà la campagna di crowdfunding, voglio coinvolgere gli americani”. Poi l’attrice parla delle donne, di sesso, della chirurgia plastica a cui lei non ha fatto ricorso, al punto da poter essere un esempio per tutte le altre. Si è sentita davvero libera? “Sempre. Non sono mai stata presa come attrice di cinema perché facevo teatro, quando facevo cinema dicevano: fa teatro. Non ci hanno capito niente e oggi, dopo 50 anni, sono nuova…”. E la Meloni? No, lei no, non è libera e neanche nuova come lei, Monica…