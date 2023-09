Daniele Capezzone nuovo direttore editoriale di “Libero”: «Tenete d’occhio quest’avventura»

Nuovo ruolo per Daniele Capezzone, che dal 7 settembre diventa direttore editoriale di Libero, affiancando Mario Sechi che assume il ruolo di direttore responsabile. Le novità in vista per il quotidiano erano note da mesi, ma l’ufficialità dell’incarico assegnato a Capezzone è arrivata in queste ore, prima annunciata da Nicola Porro a Quarta Repubblica, con Capezzone presente in studio, e poi confermata dallo stesso giornalista nel corso della sua “rassegna stampa politicamente scorrettissima”, con la quale dai social ogni mattina offre un approfondimento irriverente e mai scontato sulle notizie del giorno.

Daniele Capezzone nuovo direttore editoriale di “Libero”

“Sono davvero molto contento che dal 7 settembre Daniele sarà il direttore di Libero”, ha detto Porro, annunciando la notizia poi rilanciatissima su X. Lo stesso Capezzone, la cui prima edizione in edicola sarà dunque quella dell’8 settembre, poi, ha confermato in chiusura della sua rassegna stampa “la notizia che Nicola Porro vi ha anticipato e che spero farà piacere a chi segue questa rubrica”. “Dal 7 settembre a Libero arriverà Mario Sechi come direttore responsabile e chi vi parla come direttore editoriale”, ha spiegato il gornalista, ricordando anche che Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri andranno al Giornale.

L’invito a “tenere d’occhio” il nuovo lavoro

“Speriamo di cominciare bene questa avventura che seguiremo passo passo. Questa rubrica resterà viva e aperta, io farò un po’ il pendolare fra Roma e Milano. Qui a Roma resterà a presidiare la situazione Giuditta (la gatta di casa e presenza fissa della rassegna stampa, ndr), poi vedremo se ci saranno altre presenze… A voi la preghiera di prendere Libero e giudicare, tenere d’occhio i primi mesi di questo lavoro che inizia”, ha proseguito Capezzone, che più tardi ha svelato che “a Milano mi farà compagnia (ve lo presento oggi mentre viaggiamo insieme) il meraviglioso Zorro”, un altro gattino.

La spola tra Roma e Milano, la rassegna stampa e il ruolo di “frontman” in tv

Ma, al di là delle sue note di colore sui compagni d’avventura pelosi, Capezzone ha offerto anche qualche altro indizio su quale sarà il suo ruolo a Libero. Il neodirettore, infatti, ha ripostato un articolo di giugno di Affaritaliani, nel quale si anticipavano i rumors di Dagospia, all’epoca non ancora confermati, aggiungendo che “per lui, sarebbe stato riservato anche il posto di frontman per le ospitate in televisione e quello di editorialista”. Insomma, oltre che sulle colonne di Libero e sui social all’ora del caffè, Capezzone continuerà a offrire il suo punto di vista anche in tv.