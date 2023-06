Buttafuoco smentisce i rumors, Sechi via da Palazzo Chigi per “Libero”. E Capezzone…

Buttafuoco smentisce i rumors su suoi futuri incarichi a Raitre. Altre voci, né smentite né confermate, riguardano Mario Sechi, che sarebbe in uscita da Palazzo Chigi dove era stato chiamato come portavoce a marzo per andare a dirigere “Libero”. E si fanno ipotesi anche sul destino di Daniele Capezzone, che da giorni non collabora più con la Verità di Maurizio Belpietro.

“Sono stati fatti ben tre nomi, il mio, quello di Marcello Veneziani e quello di Alessandro Giuli, per sostituire Augias, neanche fosse Golia… Ovviamente, questa indiscrezione giornalistica non corrisponde al vero, il mio mestiere è un altro. Sono luoghi comuni, scorciatoie, pigrizie tipiche del giornalismo, ancorché di una testata autorevole e importante”. Pietrangelo Buttafuoco smentisce così l’ipotesi che lo vorrebbe fra i conduttori del programma ‘Rebus‘ in sostituzione di Corrado Augias, intervenendo ad AdnKronos Live.

Per quanto riguarda Mario Sechi secondo la Stampa – che riprende una indiscrezione di Dagospia – è in procinto di diventare il nuovo direttore di Libero. Per rimpolpare il nuovo polo conservatore dell’editoria dell’editore Antonio Angelucci. E chi andrebbe al suo posto? In lizza ci sarebbe Daniele Capezzone, anche lui dato prima come possibile direttore di “Libero”. Alessandro Sallusti, con Vittorio Feltri, farebbero invece ritorno al Giornale.

Capezzone dinanzi a questa girandola di voci ci scherza su sul suo account Twitter: “Anche oggi – scrive – giornali e siti (che ringrazio) mi attribuiscono prestigiosi ma inesistenti nuovi sbocchi professionali. Se e quando ci saranno novità (vere), le comunicherò volentieri. Segnalo pubblicamente la mia disponibilità (anche non retribuita), in ordine di preferenza, per: 1. Attività di accarezzatore di gattini 2. Letture di brani scelti di P.G.Wodehouse 3. Conferenze su Graham Greene e Somerset Maugham (spoiler: non erano i terzini del Manchester City)”.