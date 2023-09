Da Coldiretti “giudizio molto positivo sul governo”. Prandini: “C’è una prospettiva di lunga durata”

È un “giudizio particolarmente positivo” quello espresso dalla Coldiretti nei confronti del governo Meloni. A spiegarlo è stato il presidente dell’associazione di categoria, Ettore Prandini, intervenendo alla convention di Forza Italia in corso a Paestum. Prandini, tra l’altro, si è soffermato sul “coraggio di rimettere in discussione il Pnrr”.

Prandini: “Da Coldiretti giudizio particolarmente positivo sul governo”

“Finalmente avremo la possibilità di avere un governo di legislatura che duri cinque anni e con una prospettiva che duri altri cinque”, ha detto il presidente di Coldiretti, sottolineando che “è fondamentale per dare continuità alle politiche che necessitano in termini di riforme e programmare ciò che serve alle attività produttive”.

La prospettiva di un esecutivo che può durare due legislatura

Prandini, quindi, ha voluto sottolineare l’importanza del fatto che il governo abbia avuto “il coraggio di rimettere in discussione il Pnrr con la possibilità di spostare risorse, perché per come era impostato precedentemente – ha chiarito – parte delle risorse non le avremmo potuto utilizzare”. “Diventa fondamentale quindi – ha concluso il numero uno di Coldiretti – avere quella strategia che dia risposte concrete rispetto ai bisogni di chi vuole crescere sul valore economico, dando un’offerta occupazionale ed essere protagonista sui mercati internazionali”.

L’applauso al “coraggio di rimettere in discussione il Pnrr”

Un giudizio positivo già espresso da Prandini al termine dell’incontro sul Pnrr tra governo e parti sociali, fra le quali la stessa Coldiretti, che si è tenuto martedì a Palazzo Chigi. ”Il governo sta facendo un grande lavoro e è stato chiuso il lavoro per la terza rata del Pnrr. E’ aperta la discussione la quarta rata, ma con una rassicurazione della Ue che si procederà in modo spedito. Abbiamo avuto rassicurazioni da Fitto per poter investire sulle filiere produttive, sui sistemi di carattere cooperativistico per creare nuovo valore economico per l’Italia e le future generazioni”, ha detto in quella occasione il presidente di Coldiretti.