Così Meloni “presentò” Orietta Berti a Sunak. La cantante: «Mi fa molto piacere essere nel suo libro»

Ci sono il lavoro di quest’anno a Palazzo Chigi, la visione politica, gli impegni e le sfide. Ma nel libro intervista di Alessandro Sallusti a Giorgia Meloni La versione di Giorgia ci sono anche tanti aneddoti. E uno, oggi, ha avuto una particolare ribalta per l’entusiasmo con cui è stato accolto dalla protagonista fino a ieri inconsapevole: Orietta Berti. “Ieri ero a registrare una canzone a Milano e mio figlio mi ha detto ‘guarda che sei nel libro della Meloni’… Mi ha fatto molto piacere”, ha detto la cantante, a margine della presentazione della campagna della Pubblica amministrazione, cui presta il volto, “Più che un posto fisso, un posto figo!”, tesa a ribaltare gli stereotipi sul lavoro pubblico.

Orietta Berti: “Mi fa molto piacere essere citata nel libro della Meloni”

“Oggi non ho messo le paillettes, ero tentata di indossarle anche oggi”, ha scherzato Berti, citata nel colloquio con Sallusti proprio in relazione ai suoi outfit sempre dalla forte personalità. Meloni, infatti, nel libro racconta di quando parlò della cantante al premier britannico Rishi Sunak, in relazione a un commento che il compagno Andrea Giambruno aveva fatto sul modo in cui era vestita. Si parte da una foto che ritrae i due premier mentre sorridono scherzosamente guardando lo schermo del cellulare.

Il racconto di quando il premier parlò di lei a Sunak

“In quella foto gli stavo facendo vedere Orietta Berti. Già. Alla cena del vertice Nato a Vilnius io avevo un completo un po’ luccicante. Prima di uscire Andrea, con il quale ero in videochiamata, ci scherza su e mi dice che ricordavo un po’ il look di Orietta Berti. Non so come, ma mi metto a raccontarlo a Sunak, il quale mi chiede: ‘Who’s Orietta Berti?’. E io gli faccio vedere le foto in cui la cantante, che adoro, è vestita di lustrini e paillettes”.