Colpisce la Bibbia con una ciabatta in un video, arrestato un uomo per blasfemia in Pakistan

Un musulmano sui 50 anni, Qamar Shahzad, è stato arrestato per blasfemia a Rawalpindi, città del Pakistan molto vicina alla capitale Islamabad. L’uomo è finito in manette dopo che un video che lo mostrerebbe colpire la Bibbia con una ciabatta in segno di disprezzo è diventato virale sul web. Shahzad, il cui arresto risale allo scorso fine settimana, è comparso già davanti al giudice che ne ha autorizzato la custodia cautelare.

Mentre sono molto frequenti in Pakistan gli arresti di persone accusate di aver insultato l’Islam o il profeta Maometto, è invece raro veder applicata la legge sulla blasfemia per insulti alle altre religioni. “Direi che è molto raro, se non senza precedenti”, ha affermato un ricercatore di Islamabad, Sabookh Syed.

Secondo fonti della polizia di Rawalpindi, Shahzad era cristiano, ma si era convertito all’Islam un paio di anni fa. “Sembra in uno stato mentale stabile”, hanno spiegato. La notizia del suo arresto arriva alcune settimane dopo che estremisti islamici hanno bruciato chiese e abitazioni in un sobborgo a maggioranza cristiana nel Pakistan centrale.