Cina, sparito misteriosamente anche il ministro della Difesa. L’ambasciatore Usa cita Agatha Christie

Nuova misteriosa sparizione di un politico di alto rango in Cina. Ad “uscire silenziosamente di scena” è questa volta il ministro della Difesa. Il generale Li Shangfu è stato visto l’ultima volta il 29 agosto. Giorno in cui ha tenuto un discorso al Forum per la pace e la sicurezza Cina-Africa. Il suo ultimo viaggio all’estero, invece, risale alla metà agosto, quando è stato a Mosca e Minsk. Dove ha incontrato alcuni funzionari russi e il presidente bielorusso Lukashenko.

Cina, sparito nel nulla un altro ministro

Gli Usa non hanno dubbi e ritengono – come ricostruisce il Financial Times – che il generale Li sia stato messo sotto inchiesta. A farsi portavoce dell’inquietudine americana per una vicenda che ha il sapore del giallo è stato Rahm Emanuel. L‘ambasciatore degli Stati Uniti a Tokyo ha citato Agatha Christie e i suoi ‘Dieci piccoli indiani’, (‘And Then There Were None’, ‘E poi non ne rimase nessuno’).

Usa: Li è stato messo sotto inchiesta da Xi

Su Instagram ha anche scritto che Li non si è presentato a un incontro programmato con il capo della marina di Singapore perché è stato “messo agli arresti domiciliari”. La scomparsa del funzionario di alto rango segue la rimozione a sorpresa del ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, a luglio. Al termine di una misteriosa assenza di settimane.

Tutte le sostituzione del dittatore cinese

Xi Jinping ha anche sostituito due alti generali all’inizio di agosto. Uno di questi, l’ex comandante Li Yuchao non era più stato visto in pubblico per diverso tempo e nulla è trapelato quanto alle ragioni della sua rimozione. Da quando è salito al potere nel 2013, Xi ha condotto una vasta e durissima campagna anti-corruzione che ha preso di mira anche gli oppositori politici e i dissidenti.

Le epurazioni di Xi dei ranghi non fedeli

Dopo un decennio dall’inizio del suo governo, e dopo il più grande consolidamento di potere dai tempi di Mao, gli alti ranghi sono ora in gran parte alleati di Xi. Li era stato nominato ministro della difesa nel marzo 2023. Dopo aver esercitato per alcuni mesi la funzione di membro di più alto rango della commissione militare centrale. Nel 2018, come direttore del dipartimento di sviluppo delle attrezzature militari, è stato sanzionato dagli Stati Uniti. Colpevole dell’acquisto da parte dell’esercito di attrezzature militari russe.