Challenge del deodorante, l’ultima follia social: da inalazione e spruzzo danni a cuore, polmoni e ustioni (video)

Dunque, entrando nel merito di quest’ultima follia social , apprendiamo che esistono due versioni della challenge del deodorante. La prima, come riferisce un servizio del Tgcom24 pubblicato sul sito nelle scorse ore, consiste nell’inalare e trattenere il deodorante in bocca più tempo possibile. Mentre la seconda “prescrive” di applicare lo spray sulla pelle fino a ustionarsi rovinosamente.

Sui social l’hanno ribattezzata “ la challenge del deodorante “, ma richiami all’igiene intima a parte, la sfida che da anni spopola su internet dall’Australia al Regno Unito, e che ora ha preso inquietantemente piede soprattutto in Germania, non ha nessun rimando positivo. È una “impresa” pericolosa che ha già causato decessi di adolescenti legati a questa gara. E l’allarme e gli appelli lanciati dai genitori tedeschi ora investono generazioni globalizzate online, che su Internet sono pronte a lanciare un guanto di sfida alla vita.

Challenge del deodorante: dall’inalazione allo spruzzo sulla pelle

Infatti, come spiega tra gli altri il sito citato. Ma come segnalano da anni ormai i media di mezzo mondo sul fenomeno, a seconda della composizione chimica dello spray alcuni ingredienti potrebbero entrare in quantità massicce nel corpo e danneggiare gravemente cuore e polmoni. E allora, con l’inalazione prevista da una prima formula della challenge del deodorante, tra i rischi più elevati e le vicende più drammatiche, ci sono stati casi di perdita di coscienza. Insufficienza cardiaca. E paralisi respiratoria.

Dolore, danni a cuore e polmoni e ustioni sulla pelle

Mentre, per quanto riguarda la seconda declinazione della sfida – quella che indica ai giovani di ferirsi spruzzando il deodorante su una zona della pelle fino a quando il dolore diventa insopportabile – come ha avvertito , ha avvertito il Bfr (L’Istituto federale per la valutazione dei rischi), in casi estremi potrebbe verificarsi un repentino abbassamento della temperatura, «che potrebbe scendere in pochi istanti a meno di 30 gradi».

Ultimamente la sfida ha preso piede in Germania: l’allarme dei genitori Le conseguenze, dopo un lungo periodo di auto-somministrazione del deodorante, sono inevitabili: dolore e danni importanti agli strati di derma. Ustioni da freddo con conseguente necrosi dei tessuti. E, in talune circostanze, potrebbe addirittura rendersi necessario un trapianto di pelle. Insomma, i rischi sono pesantissimi e l’allarme è serio. «Voglio che nessun altro genitore debba seppellire il proprio figlio per lo stesso motivo», ha dichiarato non a caso la madre di un ragazzo di quindici anni morto probabilmente per questa challenge del deodorante. Una mamma tedesca: «Voglio che nessun altro genitore debba seppellire il proprio figlio per lo stesso motivo» Parole che il Tgcom24 rilancia e che vanno ad aggiungersi a quelle pronunciate in occasione di un altro, drammatico precedente: quello di gennaio, quando un’altra ragazza tedesca era morta e il padre aveva fatto un appello ai media. Ora, paura e sconcerto, rendono necessario tornare a dare voce al problema…

Sotto, l’allarme rilanciato nel servizio di un tg di WGAL (una stazione televisiva autorizzata a Lancaster, Pennsylvania, Stati Uniti) da Youtube