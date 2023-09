Bullismo, alla Camera sì unanime alla legge. Istituita la Giornata del Rispetto, dedicata a Willy Monteiro

La Camera ha approvato all’unanimità la legge contro bullismo e cyberbullismo. Il testo, che ha riunito le diverse proposte di legge presentate dai gruppi parlamentari, passa ora al Senato. Nel corso della discussione è stato anche approvato un emendamento che prevede l’istituzione della Giornata del Rispetto. La ricorrenza cadrà il 20 gennaio, nel giorno del compleanno di Willy Monteiro, il ragazzo di 21 anni ucciso a Colleferro in un brutale pestaggio per aver cercato di difendere un amico in difficoltà. L’approvazione della Giornata e l’omaggio all’esempio di Willy, al quale è stata anche conferita la Medaglia d’oro al valor civile alla memoria, arrivano a tre anni esatti dal suo assassinio, che si consumò il 6 settembre 2020.

Il sì della Camera alla Giornata del Rispetto, dedicata alla memoria di Willy Monteiro

“Celebriamo la vita di Willy perché è stata un esempio di dedizione, educazione e sentimento eroico”, ha spiegato la prima firmataria dell’emendamento e vicecapogruppo di FdI, Augusta Montaruli. “Willy – ha proseguito – ha contrapposto alla violenza degli aggressioni una forza diversa e cioè quella di difendere chi viene sopraffatto. È un esempio per combattere alla radice il bullismo; spesso la parola rispetto in una narrazione ormai alla Gomorra viene utilizzata impropriamente per ottenere una posizione di supremazia. Al contrario – ha avvertito l’esponente di FdI – bisogna ritornare nell’immaginario comune al significato originario ovvero la garanzia del pensiero e della persona altrui, contro ogni violenza psicologica e fisica, contro ogni discriminazione e prevaricazione”.

Montaruli: “Willy è stato un esempio di dedizione, l’Italia lo ringrazia”

“La Giornata del rispetto, della sensibilizzazione sui questi temi – ha proseguito Montaruli – prevede il coinvolgimento delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per lo svolgimento delle attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa”. “L’Italia – ha concluso la parlamentare – ringrazia Willy e i ragazzi come Willy che non cedono alla sopraffazione”.

Dondi: “Per la prima volta si tipicizza il reato di bullismo”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in Aula della legge sul bullismo. Per la prima volta si tipicizza questa fattispecie di reato che merita grande attenzione visto il coinvolgimento di minori, sia come vittime, sia come carnefici”, ha commentato la deputata di Fratelli d’Italia, Daniela Dondi, componente della commissione Giustizia della Camera dei deputati e co-relatrice della pdl. “Non solo. Si interviene fortemente – ha chiarito – sul piano della prevenzione prevedendo percorsi psicologici di recupero che coinvolgano scuola e famiglie. L’obiettivo da realizzare, infatti, resta della prevenzione e del recupero dei giovani. Il testo approvato oggi in Aula, tra l’altro, è un testo unificato che ha trovato la condivisione di tutto l’arco parlamentare e questo – ha concluso Dondi – è motivo di grande orgoglio”.