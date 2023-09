Brasile, la Corte Suprema restituisce agli indigeni la terra sottratta dai coloni tedeschi

La Corte Suprema brasiliana difende il diritto alla terra dei popoli indigeni del Brasile. E boccia come incostituzionale la norma con cui si voleva restringere la possibilità di riconoscere nuove riserve in Brasile.

Con 9 voti favorevoli e 2 contrari i giudici hanno, infatti, definito incostituzionale la legge che stabiliva che solo le terre occupate dagli indigeni nel giorno in cui è entrata in vigore la Costituzione federale, il 5 ottobre 1988, potevano essere designate come aree protette.

“La Costituzione brasiliana garantisce ai popoli indigeni la tutela delle loro organizzazioni sociali, costumi, lingue, credo e tradizioni, insieme al diritto alla terra che tradizionalmente occupano”, ha detto la giudice della Corte Suprema del Brasile, Cármen Lúcia, sottolineando che “il possesso della terra non può essere separato da questi diritti fondamentali”.

La sentenza è stata festeggiata dagli indigeni brasiliani, in particolare dalla popolo di Xokleng che, nel 2009, era stato cacciato dalla propria terra nello Stato di Santa Caterina in Brasile.

Durante il ricorso nel 2013 le autorità dello Stato avevano appunto usato, con successo, l’argomento del cosiddetto “marco temporal” per giustificare la sottrazione della terra ai Xokleng, i quali erano stati costretti a lasciare le loro terre decenni prima perché cacciati da coloni, in maggioranza tedeschi.

“Sono felice perché riavremo la nostra terra, abbiamo sofferto molto”, ha detto Jaciara Priprá del popolo Xokleng.