Brandizzo, Salvini: “Chi ha sbagliato pagherà. Nessun nesso tra la tragedia e il nuovo Codice degli appalti”

Fare piena luce sulla dinamica della tragedia ferroviaria che ha causato cinque vittime. E assicurare alla giustizia chi ha sbagliato pagato. Il ministro Matteo Salvini in un’informativa urgente del governo su Brandizzo sottolinea l’aspetto cruciale del ‘fattore umano’. Ed esclude qualsiasi nesso con il nuovo Codice degli appalti, in vigore dal 1 luglio.

Brandizzo, Salvini: faremo chiarezza

“La mia personale vicinanza e di tutta l’aula ai famigliari di Kevin, Giuseppe, Micael, Giuseppe e Giuseppe le cinque vittime del tragico incidente dello scorso 30 agosto. Anche un solo morto sul lavoro – ha detto il vicepremier – è troppo. E come istituzioni abbiamo il dovere di fare chiarezza sull’accaduto”. Nel contesto della manutenzione ferroviaria – ha aggiunto – non esistono a oggi tecnologie totalmente sicure che consentano di prescindere dal corretto comportamento delle persone. “Noi possiamo avere i protocolli, gli investimenti, le normative, i controlli, la formazione professionale, ma il fattore umano è determinante”.

Nessun nesso con il nuovo codice degli Appalti

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che “non c’è alcuna correlazione tra il nuovo Codice degli appalti, che ha efficacia per i nuovi appalti dal 1 luglio 2023, mentre qui si parla di un accordo quadro risalente al 2020. Non si possono attribuire comunque genericamente le colpe dell’incidentalità nei cantieri ad altre norme, appalti o subappalti. Visto che la norma avrà i propri effetti nei mesi e negli anni a venire”. -“La norma sul subappalto – spiega Salvini – è inserita nel nuovo Codice per gli appalti su iniziativa del Consiglio di Stato e su richiesta dell’Ue per evitare un procedimento d’infrazione, che senza questa norma sarebbe stato aperto a carico dell’Italia”.

La sicurezza sul lavoro è una priorità di tutti

“Queste cinque morti non rimangano un incidente. Quando sento parlare di morti bianche non mi rassegno. Mi auguro che nel suo complesso quest’aula – ha detto ancora il leader della Lega – che giustamente si divide su tanti fronti, sul tema della sicurezza del lavoro si unisca e metta a disposizione delle istituzioni tutte quello che può essere fatto per evitare tragedie come queste”.

Ogni responsabilità verrà chiarita

Nel corso dell’informativa sulla tragedia ferroviaria di Brandizzo Salvini ha ribadito che “ogni responsabilità venga chiarita al più presto. Le responsabilità che emergeranno non potranno rimanere impunite”.