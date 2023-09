Balla in piscina e sparge in acqua le ceneri del fratello: il video scandalizza la rete e viene rimosso

Polemiche e disgusto. Così è stato accolto sui social il video in cui una donna si mostra su Tik Tok mentre sparge una polvere grigia in una piscina di Ibiza affermando che si tratta delle ceneri del fratello defunto. Il degrado social spesso aveva dissacrato la morte e proprio in questo filone di inarrestabile decadenza si colloca il video che ha fatto il giro del mondo, condiviso da milioni di persone.

Il video – scrive oggi il sito web del Messaggero – “è stato pubblicato per la prima volta sull’account @cherylmillerx e mostra una donna che balla nella piscina dell’Ushuaia Ibiza Beach Hotel, un club molto noto ai frequentatori dell’isola delle Baleari. Nulla di insolito, fino a quando non comincia a spargere una polvere grigia nell’acqua. Di cosa si tratta? Lo spiega lei stessa nel sottotitolo: «Solo io che ho spruzzato mio fratello su Ushuaia». Il tutto mentre le persone attorno continuano a festeggiare inconsapevoli di quanto stia accadendo proprio accanto a loro. Secondo l’utente che ha pubblicato la clip su Twitter, il locale le avrebbe inviato un messaggio dicendo: «Questo deve essere rimosso immediatamente, per favore, perché sono sicuro che tu possa capire, può essere facilmente estrapolato dal contesto». Questo suggerimento unito ai commenti scandalizzati in rete hanno indotto l’incauta tiktoker a rimuovere il macabro video.