Baby gang molesta i passeggeri del bus, l’autista prende per il collo uno dei ragazzini (video)

Un esasperato autista di autobus di linea cittadino stringe le mani al collo di un ragazzino e il video diventa rapidamente virale. I fatti sono accaduti in via della Corse a Merano in Alto Adige domenica scorsa ma il filmato e’ gia’ finito sul social e web. Le immagini sono state pubblicate su Facebook e ora commenti e reazioni sono numerose.

Secondo le ricostruzioni avvenute anche con l’ausilio di alcuni testimoni, tre giovani minorenni avrebbero molestato, spinto e minacciato altri passeggeri durante la salita sull’autobus. Il conducente dell’autobus è intervenuto nel tentativo di riportare la calma ed a tutela di tutti i passeggeri. Circa un’ora dopo, alla stessa fermata, gli stessi giovani, lo stavano aspettando e gli hanno lanciato contro degli oggetti. La polizia è stata informata e l’autista ha denunciato l’incidente alle autorità”, informa Sasa. “Questo episodio è preoccupante”, afferma la presidente di Sasa Astrid Kofler, “purtroppo atti come questo ed aggressioni si ripetono in molti luoghi pubblici dell’Alto Adige. Siamo di fronte ad un vero e proprio problema sociale”.

L’autista di Merano ha reagito all’aggressione dei tre ragazzini

Le circostanze esatte degli incidenti di Merano sono ora oggetto di indagine da parte della polizia, così come il comportamento dell’autista all’interno dell’azienda. Sasa respinge chiaramente qualsiasi forma di violenza, sottolinea la presidente di Sasa Kofler. Di recente, a Merano si sono verificati ripetuti conflitti tra e con i giovani.

Per questo motivo Sasa schiera personale di sicurezza su linee selezionate negli orari scolastici e nelle ore serali, per garantire un viaggio sicuro al personale di guida e ai passeggeri. “La sicurezza è una delle questioni più importanti per Sasa e anche la Provincia, in quanto socia ed ente affidante, è molto sensibile a questo aspetto” sottolinea il Direttore Generale di Sasa Ruggero Rossi de Mio “per questo motivo abbiamo recentemente rafforzato le misure e stiamo per adottare un altro pacchetto di precauzioni.