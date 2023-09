Baby gang sempre più scatenate a Milano: prese due bande responsabili di 12 rapine

Aumentano le aggressioni e le rapine da parte delle baby gang a Milano. I carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte hanno arrestato due minorenni di 17 anni, uno italiano e l’altro di origini albanesi, su ordinanza del gip del tribunale per i minorenni di Milano, in quanto gravemente indiziati, in concorso tra loro, di 9 tra rapine, furti aggravati e ricettazione.

Il provvedimento nasce dall’ attività d’indagine condotta dalla stazione Milano Porta Monforte, che ha permesso di identificare i due autori di numerose rapine, tutte commesse tra i mesi di marzo e giugno 2023 con modalità violente, prevalentemente di notte ed ai danni di giovanissimi, in corso Lodi, nota via della movida milanese. A seguito della denuncia presentata da una delle giovani vittime, le indagini sono partite immediatamente dall’esame dei social network, che ha portato a individuare i profili degli aggressori, permettendo, così di identificarli compiutamente. Le attività investigative si sono poi sviluppate attraverso un’accurata analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e un approfondito studio di tutti i reati verificatisi con modalità e circostanze di tempo e luogo simili. È stata così ricostruita la dinamica di quattro rapine commesse con un modus operandi ben definito.

I carabinieri fermano due 17enni per 9 rapine violente

I due individuavano e raggiungevano le vittime a bordo di scooter rubati, principalmente in zone poco illuminate e più isolate oppure nella confusione dell’uscita dei locali notturni di corso Lodi. Dopo averle approcciate con una scusa – come la richiesta di un accendino o una sigaretta – le aggredivano e le picchiavano, costringendole, sotto la minaccia di accoltellarle, a consegnare quanto avevano con sé: dallo smartphone agli auricolari bluetooth, dal portafogli alla cintura o al berretto.

Ai due arrestati