Accoltella la madre e la nasconde in un sacco: temeva che scoprisse i suoi debiti: follia a Roma

Agghiacciante: a Roma un 59enne ha ucciso la madre, poi l’ha chiusa in un sacchetto e infine nascosta nell’armadio. Poi ha chiamato il 112 e confessato tutto. La vittima, uccisa con tre coltellate alla schiena, aveva 88 anni. L’uomo è stato fermato e portato nel carcere di Regina Coeli. Lomicidio e l’occultamento della madre è avventuto in via Pietro Gasparri, zona Primavalle. A chiamare le forze dell’ordine è stato lo stesso uomo che all’arrivo dei carabinieri ha raccontato quanto accaduto.

Agghacciante omididio a Roma: accoltella la madre e la mette in un sacco

I militari giunti sul posto, dopo aver aperto l’armadio, hanno ritrovato il sacco sigillato, aperto il quale hanno rinvenuto il cadavere della donna, la madre del 59enne. Sul posto sono intervenuti il medico legale, il magistrato di turno ed i carabinieri del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnico scientifici. Secondo quanto si apprende madre e figlio vivevano insieme e all’origine dell’omicidio ci sarebbe un debito di cui l’uomo non voleva mettere a conoscere l’anziana donna. Si tratta di una serie di pagamenti insoluti con il condominio di circa 3mila euro, che temeva la donna potesse scoprire. Per questo l’avrebbe accoltellata. Il 59enne non aveva un lavoro e viveva assieme all’anziana.

Il cadavere nascosto da dieci giorni: l’orrore

Infine il figlio lo ha ammesso: il cadavere era occulato nell’armadio da dieci giorni. L’omicidio infatti, per stessa ammissione dell’uomo, sarebbe avvenuto una decina di giorni fa. Così è avvenuta la tragedia, come ricostruisce il Corriere: “Dieci giorni fa il massacro improvviso. Lui la assale in casa, alle spalle le sferra tre fendenti all’altezza del collo con un coltello preso in cucina. L’anziana non ha scampo. Ma l’orrore è appena iniziato. L’uomo prende il corpo inerme della madre, usa dei sacchi dell’immondizia per occultarlo e poi lo nasconde nell’armadio della stanza da letto della donna”. Poi nella notte a cavallo tra venerdì e sabato, il 59enne si convince che per lui non c’è scampo: l’odore poi inizia a fuoriuscire dalla camera chiusa. Telefona al 112, si arrende e confessa. Non sopportava che la madre potesse scoprire il debito. L’omicida viveva della pensione della mamma, non risulta avere precedenti penali , né problemi psicologici.