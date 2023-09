A Trieste è approdata la nave dei record: è lunga 400 metri, di proprietà italiana ma costruita in Cina (video)

La nave è italiana, del gruppo Msc di Aponte, ma è stata costruita in Cina e batte bandiera liberiana. Definirla nave, però, è riduttivo: la “Nicola Mastro” ha dimensioni record, con i suoi 399 metri di lunghezza, 61,5 metri di larghezza e un pescaggio, a pieno carico, di 17 metri, una capacità di 24.116 teu, di cui oltre 2mila refrigerati. Secondo le schede tecniche offerte offre, inoltre, tecnologie all’avanguardia dal punto di vista ambientale, vantando la più bassa percentuale di emissioni di gas serra per container trasportato, con emissioni di Co2 del 12% più basse rispetto alle soglie prescritte.

A Trieste la nave più grande mai approdata in Italia

Ieri la “Nicola Mastro” è attraccata al porto di Trieste, in arrivo dal dal cantiere cinese Hudong Zhonghu, dove è stata varata lo scorso giugno. Si tratta di una nave classificata come “Super Cargo King”. Batte bandiera liberiana e fa parte delle 6 nuove megacontainer acquistate dalla società di Gianluigi Aponte. Farà rotta tra il Sudest asiatico e il Mediterraneo. È alimentata con carburante tradizionale, ma è progettata per il retrofitting con carburanti green.

MSC, leader mondiale nel trasporto marittimo di container con una flotta di 760 navi e 70 terminal gestiti nel mondo (di cui 12 in Italia), e che ha un portafoglio ordini di altre 14 navi. La nave più bella del mondo resta però l’Amerigo Vespucci.