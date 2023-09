A Roma spunta la “frigo tax”: un sovraprezzo sulle bibite fredde. Tutta colpa della guerra…

Caro carrello e fantasia italica. L’hanno già ribattezzata “frigo tax”: è l’ultima trovata di alcuni supermercati della Capitale che applicano un sovraprezzo sulle bevande fredde. Con tanto di etichettatura sullo scontrino.

A Roma spunta la frigo tax nei supermercati

Lo racconta il Corriere della Sera, che ha verificato l’aggiunta di 20 centesimi al costo delle bevande fresche conservate in frigorifero. Il primo supermercato ‘scoperto’ è la Conad di via Archimede, zona Parioli, dove sullo scontrino alla cassa appare la dicitura «aggiunta frigo». Nella maggior parte dei casi, l’extra da pagare per avere una bevanda fredda – e non a temperatura ambiente – è di 20 centesimi. Senza distinzione del tipo di bibita: acqua, birra, succo di frutta, aranciata e via dicendo.

I gestori si difendono: è tutta colpa della guerra

Tutta colpa della guerra in Ucraina. “I costi dell’energia sono saliti, mica possiamo rimetterci”, spiega un addetto del supermercato, scaricando la colpa sull’inflazione e il conflitto. I supermercati, insomma, difendono la scelta di applicare la frigo tax parlando della necessità di coprire i consumi energetici dei frigoriferi.

Nello scontrino la scritta “aggiunta frigo”

Nel punto vendita in zona Parioli le bevande tenute al fresco sono almeno una cinquantina. Il che significa, conti alla mano, che svuotando una sola volta al giorno il frigorifero, il supermercato incassa 10 euro di aggiunta frigo. Una cifra che, con ogni probabilità, basta e avanza per coprire i costi aggiuntivi in bolletta dati dai consumi del frigorifero.

Caro energia e fantasia italica…

Il caso non nasce tanto al sovrapprezzo in sé. Da sempre infatti le bevande fresche vengono vendute con un prezzo più alto rispetto a quelle prese dallo scaffale. Il punto è che i supermercati specificano nello scontrino un’arbitraria “aggiunta frigo”. Denominazione di fantasia che non compare in nessuna tabella di riferimento per calcolare i sovrapprezzi dovuti al caro energia.