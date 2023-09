A Roma ci mancava solo il maniaco delle feci. Prende di mira le donne e lascia in auto il “regalino”

C’è un maniaco a Roma. In pericolo sono le ragazze che escono di sera, sole o in gruppo. Ma il rischio che si corre non è quello di essere molestate, bensì di essere “imbrattate”. Infatti questo sporcaccione seriale che fa? Lancia feci sulle sue vittime o, meglio, nelle loro auto. Oggi Il Messaggero dedica una pagina a questa novità capitolina, dando conto anche del fatto che l’uomo sarebbe stato identificato e già denunciato per le sue imprese nel 2021 e nel 2022. Resta da chiarire se si tratti ora dello stesso personaggio.

“Chi è riuscito a vederlo, permettendo poi alle forze dell’ordine di identificarlo – scrive Il Messaggero – parla di un uomo che entra in azione con il capo coperto da un cappellino con visiera. Non lancia palle da baseball però ma feci, probabilmente umane, e i suoi bersagli prediletti sono proprio le donne”.

Gli episodi, corredati da foto, sono datati nel tempo anche se a “intermittenza”. “Uno degli ultimi casi risale al maggio scorso. La sua tecnica è particolare: prende di mira delle giovani o delle comitive solo al femminile, le segue di sera, aspetta che il gruppo o la coppia di amiche raggiunga l’auto per tornarsene a casa e con precisione e velocità lancia negli abitacoli dei fagotti – di carta quasi sempre – che avvolgono per l’appunto le feci. Poi, prima ancora che le sventurate possano rendersene conto si dilegua senza lasciare tracce. Alla vittime l’amara scoperta, una volta che salgono in auto e si siedono sui sedili: il tanfo diventa insopportabile e la macchina, così come i vestiti, vanno subito lavati. Dal 2018 ad oggi: più di venti sono state le segnalazioni. Le denunce accertate al momento sono quattro e vanno da Ciampino al Centro”.