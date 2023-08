Zaia show, porta in conferenza stampa il granchio blu: “Ci preoccupa, spacca tutto e fa disastri” (video)

Granchio blu ‘dal vivo’ in conferenza stampa, stamani a Venezia, fatto portare dal presidente del Veneto Luca Zaia nella sede della Giunta regionale. Due esemplari, un maschio e una femmina, sono stati mostrati ai giornalisti per dimostrare “che questo animale spacca tutto e fa disastri”. Da inizio anno in Veneto ne sono state raccolte 326 tonnellate; ad agosto, 84 tonnellate a Scardovari (Rovigo) e 29 a Pila.

“Abbiamo stanziato – ha detto Zaia – come Regione 80 mila euro per i primi studi, dal governo c’è un buono stanziamento di 3 milioni. Abbiamo dichiarato lo stato di calamità il 24 luglio e chiesto lo stato emergenza nazionale. Da domani partirà un progetto di posa di 300 nasse da parte di Arpav e Veneto Agricoltura, per monitorare la diffusione e la distribuzione della popolazione”.

La “guerra” di Zaia al granchio blu: porta due esemplari in conferenza stampa

Si tratta della specie aliena – arrivata dalla sponda occidentale dell’Oceano Atlantico – priva di predatori che sta invadendo le acque italiane creando un problema non indifferente da molti mesi: sta mangiando tutte le vongole. È uno dei protagonisti dell’estate 2023, e non in positivo. Il granchio blu – scientificamente Callinectes sapidus che qualcuno chiama anche granchio reale – è una delle grandi minacce di questa già difficile estate. Al punto che il Governo ha deciso di intervenire con una norma ad hoc nel decreto Omnibus del Consiglio dei Ministri, l’ultimo prima della pausa estiva.

Granchio blu, l’Adriatico è la zona più colpita

E nello snocciolare i dati, Zaia ha mostrato i due esemplari appena pescati. Un’ ncursione” insolita in conferenza stampa, che ha dato adito a battute e ironie. È l’Adriatico la zona più colpita della presenza del granchio blu, con allevamenti in ginocchio tra Veneto ed Emilia Romagna. Sul litorale veneto, nel 2023 sono state raccolte 326 tonnellate di granchi blu. Solo nel mese di agosto ne sono state catturate 84 tonnellate a Scardovari e altre 29 tonnellate a Pila.