Vacanze, opposizione in fuga dall’Italia: Fratoianni in Usa, Calenda in Francia, Schlein in Svizzera

Ad aiutare il turismo italiano ci penseranno (forse) la prossima estate: quasi tutti i leader dell’opposizione hanno infatti scelto mete estere per le loro vacanze. A cominciare da Nicola Fratoianni, il leader politico più a sinistra del Parlamento che, con la consorte nonché compagna di partito, Elisabetta Piccolotti tuona contro il governo che affama i poveri dalle vacanze in California. Al Tg1 il segretario di Sinistra italiana ha spiegato che la meta è stata decisa dal figlio di dieci anni. E per i figli si fa tutto, lascia intendere Fratoianni. giustificando così la scelta di andare nella culla dell’odiato capitalismo.

No non si è informato #Fratoianni & family sono in California perché l’aveva promesso al figlio…

Loro i veri comunisti scelgono i paesi capitalisti… pic.twitter.com/lr5tPupMoZ — Ⓜⓘⓚⓘ❄️🦋 (@italiana__doc) August 16, 2023

Ha scelto la vacanza esotica anche Carlo Calenda, mettendo anche lui in mezzo i figli come pretesto. «Finalmente si parte, sulle orme di D’Artagnan e Eisenhower, alla conquista del Bastione di Saint Gervais e di Omaha Beach. Per insegnare ai ragazzi perché “non possiamo non dirci occidentali”. E perché vale la pena combattere per rimanerlo. Buon ferragosto a tutti», ha scritto su Twitter imbarcandosi per la Normandia. Il segretario di Azione ha scelto le motivazioni culturali per una vacanza all’estero che farà felice l’azienda di promozione turistica francese. Perché, lo sa anche Calenda, in Italia ci sono mete altrettanto valide culturalmente e idealmente.

Vacanze: l’unico leader dell’opposizione in Italia è Conte

Ha scelto, invece, una vacanza italica, ma a 5 Stelle, Giuseppe Conte. Il resort scelto a sorpresa dall’ex presidente del Consiglio costa tra i 600 e i 1.400 euro al giorno, a seconda del trattamento, riporta il Corriere della Sera. Il leader M5s aveva fatto discutere lo scorso inverno, quando era stato fotografato al Savoia di Cortina d’Ampezzo da Dagospia, in un resort da 2.500 euro a notte. Insieme a lui, anche adesso come lo scorso Natale, la compagna Olivia Paladino. Tra un bagno alle terme e l’altro ovviamente non si lascia sfuggire le dichiarazioni contro “il governo che affama i poveri”.

Opposizione unita dalle vacanze extra lusso e comunque fuori dall’Italia. Rimane tuttora ignota la località nella quale sta soggiornando Elly Schlein. La leader del Pd sfugge e paparazzi e mantiene una riservatezza maniacale sui suoi luoghi di vacanze. Secondo Radio Parlamento sarebbe nella sua Svizzera. Anche lei contribuirà a rilanciare il turismo italiano la prossima estate. Forse.