Un terribile schianto: muore Vito Cascella, storico assistente dei Modà. Il dolore di Kekko

Uno schianto terribile, in piena notte. Così, a 47 anni, ha perso la vita Vito Cascella, storico assistente dei Modà e di Kekko Silvestre, leader della band. L’incidente stradale è avvenuto a Cernusco. Cascella è andato a sbattere contro un palo ed è stato sbalzato a terra dalla moto. Il tragico impatto è avvenuto a circa 500 metri dalla stazione della metropolitana, su una strada dritta. Lo storico assistente dei Modà, originario di Cassano d’Adda, avrebbe fatto tutto da solo anche se in queste ore i carabinieri di Pioltello sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Cascella è morto all’Uboldo, poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il dolore dei Modà per la morte di Vito Cascella

Le sue condizioni erano già gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente sarebbe una distrazione o l’alta velocità. Di sicuro, in quel momento in strada non c’era nessuno Tantissimi i messaggi di cordoglio in rete. «Ti ho fatto una promessa, non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash», è il saluto della band all’amico sui social.