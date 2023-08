Tragedia al parco acquatico di Civitavecchia: bimba di 9 anni rischia di restare paralizzata

Ennesimo incidente in un parco acquatico: vittima una bambina di 9 anni, all’Acquafelix di Civitavecchia. La piccola stava giocando su uno scivolo acquatico quando il padre, che scendeva dietro di lei, le è caduto violentemente addosso. Immediatamente soccorsa, la bambina è stata trasferita d’urgenza in gravissime condizioni al Bambino Gesù.

La dinamica dell’incidente al parco acquatico di Civitavecchia

La bambina stava trascorrendo la giornata nel parco acquatico in via delle terme di Traiano, a Civitavecchia. Intorno a mezzogiorno la piccola ha utilizzato uno scivolo del parco. Dietro di lei c’era il padre. Quando anche lui è finito nella piscina sottostante, ha travolto la piccola colpendola violentemente alla schiena. Secondo Il Messaggero, si è capito che la situazione era grave, perché la bimba non riusciva a muovere gli arti inferiori e superiori. Un’eliambulanza pochi minuti dopo è atterrata al parco acquatico ed ha trasportato la bimba al Bambino Gesù di Roma, dove è tutt’ora ricoverata. Sembra che abbia ripreso a muovere le braccia, ma non le gambe. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Civitavechia, delegati dalla procura.

La nota dell’Acquafelix di Civitavecchia: il padre era in posizione non consona

Il parco aquatico ha poi diffuso una nota spiegando che «l’imprevisto accaduto oggi nel parco, che ha coinvolto una minore attualmente sotto monitoraggio al Bambino Gesù di Roma, rientra in una casualità purtroppo non prevedibile. Lo scivolo “Multisplash” sul quale possono scendere contemporaneamente 4 persone, ma su singoli tunnel rigorosamente separati, è costantemente controllato dal personale del parco, sia in salita che in discesa. L’episodio accaduto non era prevedibile anticipatamente in quanto avvenuto al termine della discesa, quando il papà, ovviamente nella corsia parallela, ha raggiunto la figlia in una posizione non consona che ha causato l’inevitabile “scontro”. Un movimento “inconsulto” può determinare, infatti, situazioni di pericolo. Per questo motivo, gli avventori si dovrebbero attenere in modo rigoroso alle regole di sicurezza indicate dal parco».