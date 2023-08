Toscana, il ridicolo tuffo col naso otturato del governatore Giani per dire: “Siamo ambientalisti” (video)

Un tuffo dove l’Arno è più blu, per lanciare un messaggio ecologista. L’ultimo delirio della sinistra è fare il bagno davanti alle telecamere per sottolineare che si sta dalla parte dell’ambiente, come ama fare da qualche anno il governatore della Toscana Eugenio Giani. “Ho iniziato quasi per scherzo qualche anno fa, mentre eravamo in riunione a Stia, il sindaco Nicolò Caleri mi propone di fare un bagno per sfuggire al caldo. Questo tuffo è un segno di riconoscimento per la bellezza di questo territorio, per la promozione e la valorizzazione del corso dell’Arno che è il fiume madre per il centro della Toscana, in particolar modo per Firenze, per Pisa e anche per Arezzo, per Empoli, per Pontedera, ovvero laddove la valle dell’Arno coinvolge addirittura sei province della Toscana”, ha detto Giani dopo essersi lanciato, in modo goffo e col naso otturato, nelle acque dell’Arno. Che senso ha questa pagliacciata? “La Regione è attenta all’ambiente, un’occasione per promuovere Arno e territorio”, così il Governatore sui social, a commento del video. Mah…