Topi al Colosseo e turisti indignati. Bufera sul sindaco: «Gualtieri vergogna capitale»

Una pessima figura, i turisti indignati. E il Campidoglio si sveglia soltanto dopo che è scoppiato lo scandalo dei topi al Colosseo. È corso ai ripari in vergognoso ritardo, tra le proteste dei cittadini. Scene incredibili, riprese dai cellulari dei passanti. Nei video, rilanciati anche dai giornali, mostrano l roditori aggirarsi tra cartacce, bottiglie di plastica e avanzi di cibo mentre in sottofondo si sentono a tratti le voci esterrefatte, in lingue straniere, dei turisti. È la fotografia di una Roma che vive in pessime condizioni, con il sindaco di centrosinistra che sta replicando il fallimento della Raggi.

Topi al Colosseo, con Gualtieri vergogna capitale

«Il benvenuto per gli innumerevoli turisti nella Capitale sono i topi al Colosseo. Una vergogna Capitale». Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli. «La città gestita da Gualtieri è allo sbando. Ennesimo flop della sinistra incapace al governo e priva di proposte all’opposizione, a suo agio solo dall’armocromista”.

La goccia che fa traboccare il vaso

«I topi avvistati vicino al Colosseo sono la goccia che fa traboccare il vaso». Lo afferma Simona Baldassarre, assessore Cultura e Pari Opportunità della Regione Lazio. «Ma le condizioni igienico sanitarie di tutta la città sono vergognose. Non solo un problema di decoro o per i turisti, dunque, ma condizioni che mettono a rischio la salute dei romani, che pagano la Tari più cara d’Italia, per avere il servizio peggiore del mondo». Nell’anno del boom del turismo, Roma si è presentata con i topi al Colosseo. “Zona ripulita”, annunciano dal Campidoglio. Ripulita quando lo scandalo è scoppiato, gettando ombre sulla Capitale. Anche perché basta spostarsi di qualche metro dal Colosseo e si ripiomba nella vergogna.