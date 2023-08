Terrore al bioparco: il coccodrillo Elvis dopo la colazione ha ancora fame e punta l’operatore (video)

Si chiama Elvis è un coccodrillo lungo quasi 4 metri, pesa oltre trecento chili ed è una delle attrazioni della Fattoria Colorado Gator, un bioparco vicino alla città americana di Alamosa. Un’oasi naturale che consente ai visitatori di vedere alligatori, rettili e uccelli in un ambiente naturale e di andare a pescare, andare in barca e fare picnic.

Elvis è diventato drammaticamente famoso sui telegiornali Usa per lo spavento fatto prendere a un operatore della fattoria. Il video in questa pagina mostra i momenti spaventosi in acqua mentre l’operaio cerca di lanciare a Elvis un tacchino pieno, scivola, e poi Elvis carica l’uomo. Per fortuna, il lavoratore ora stava bene, ma il cineoperatore tv Matt Kroschel, che era in visita quando è successo, ha raccontato che la scena era piuttosto spaventosa mentre e si è temuto il peggio.

I filmati girati dai visitatori della Colorado Gator Farm hanno catturato il momento scioccante in cui un uomo chiamato solo Chad stava dando da mangiare all’alligatore. Si può vedere Elvis che aspetta pazientemente nell’acqua torbida e marrone mentre una guida turistica spiega i tipi di alimentazione del rettile. Per fortuna di Chad, è intervenuto in suo aiuto un altro dipendente, che ha distolto l’attenzione di Elvis, riportando la situazione sotto controllo.

Dopo questa disavventura la Gator Farm è di nuovo aperta. La fattoria organizza il “Gatorfest” il primo fine settimana di agosto di ogni anno con una serie di attrazioni e di visite guidate: inutile dire che Elvis è diventato il coccodrillo più seguito e più temuto del parco.